Designa Héctor Astudillo a Arturo Salgado Urióstegui como secretario de Educación Guerrero

06-12-2018

•El gobernador instruyó al nuevo titular de la SEG a fortalecer los programas y acciones en el sector educativo.

•El mandatario llamó a subsecretarios y directivos de la secretaría a evitar conflictos y que los problemas lleguen a la ciudadanía.

•Salgado Urióstegui es economista por el IPN, además de que ocupó el cargo de rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande.

CHILPANCINGO.- El gobernador Héctor Astudillo Flores tomó protesta a Arturo Salgado Urióstegui como secretario de Educación Guerrero, a quien convocó a poner su mejor esfuerzo para mejorar los indicadores y la cobertura educativa en la entidad, así como aportar toda su experiencia para fortalecer los programas y acciones de la dependencia a su cargo para beneficio de los guerrerenses.

En el evento que se llevó a cabo en Casa Guerrero, Astudillo Flores sostuvo una reunión de trabajo con toda la estructura de la Secretaría de Educación Guerrero, a la que asistieron subsecretarios, directores y jefes de área, a quienes llamó a solucionar conflictos, a evitar que estos problemas lleguen a la ciudadanía, hacer equipo, pero además a diagnosticar y solucionar todo lo que sea posible.

Sobre este mismo punto, el Ejecutivo estatal expresó al ahora titular de la Secretaría de Educación Guerrero su apoyo y respaldo para cumplir con la nueva responsabilidad encomendada y le pidió que su actitud sea la que le ha conocido, un hombre respetuoso, un hombre que influya. “Le he pedido saber decir que sí, pero también decir que no, cuando no tengamos la manera de cómo resolver demandas y peticiones a los maestros”.

Por su parte, el nuevo titular de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui, agradeció al gobernador la confianza depositada en su persona para coordinar los esfuerzos de la Secretaría de Educación Guerrero, una de las áreas más grandes, pero más complejas del gobierno del estado, “manifestarle gobernador mi mejor disposición, mi mejor tiempo, mi mejor experiencia para abonar a la solución de los problemas de la Secretaría de Educación”.

Convocó a los maestros y maestras de Guerrero, que son la fortaleza de la Secretaría de Educación, “a que nos ayuden, no podemos trabajar ni dar resultados sin el apoyo de los maestros, sin el apoyo de los compañeros trabajadores de Apoyo a la Educación, a los sindicatos ser muy respetuoso y una permanente comunicación con ellos, dialogar los problemas para llegar a acuerdos a favor de los trabajadores, pero a favor también de los niños y los jóvenes de Guerrero”.

Arturo Salgado Urióstegui, originario de Teloloapan, es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, actualmente cursa la Maestría en Administración por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla.

Ha sido director general de Conalep en Guerrero, coordinador estatal de Educación Tecnológica en los estados de Oaxaca, Morelos, Tlaxcala y Guerrero, rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande y subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la Secretaría de Educación Guerrero.

Asistieron el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca y funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero, entre otros.

