04-12-2018

En mi opinión

MI AMIGO ODORONO D.E.P.

José Avilés Cuevas

Buenos y fríos días tengan todos ustedes, mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos.

Ya sabemos cuando y a qué hora serán los partidos semifinales de nuestro torneo de fut-bol en México.

Miércoles, Cruz azul-Monterrey y Jueves Pumas-América.

Hoy compraré unos cacahuates con ajo y chile piquín que venden en Taxco, para mañana ver los partidos.

Mezcal, aquí tengo en la casa.

Hoy quiero platicar con ustedes algo que sucedió el fin de semana, no es una cuestión de política, es un suceso que me produjo, dolor, extrañeza, cuestionamientos etc.

Les comento:

Trabajaba yo en el Hotel de la Borda, un día llegó un adolescente con su cajón para bolear, le boleaba los zapatos a Roberto reyes, Mario Alemán, Jesús Sierra, Don Manolo Saidi, bueno casi a todos.

Se llamaba Gustavo Zuleta Estrada, al paso de algún tiempo, el C.P. Jesús Sierra, le dijo que llegara mas temprano para hacer el aseo de la Oficina de Contabilidad, era el Office Boy de Contabilidad, las compañeras de trabajo lo trataban excelente y lo convirtieron en su IBM.

En ese tiempo había un comercial de un desodorante que se llamaba ODORONO y decía:

ODORONO, siempre responde.

Gustavo, nunca se quedaba callado cuando le decían algo, así que Mario Alemán de la Rosa un día le dijo; Cabron; te pareces a ODORONO y así se le quedo.

Después Odo, ve a tal parte, Odo, tráeme tal o cual cosa, pero siempre con afecto.

Como yo viajaba con Don Manolo dos veces por semana a la Ciudad de México, el Sr Sierra lo nombro mi ayudante en los almacenes de vinos y suministros, ahí nos hicimos mas amigos a pesar de la diferencia de edades.

Poco tiempo después yo renuncié al Borda y me fui al Centro de la Gastronomía Guerrerense con Don Manolo, Odorono se quedó en el Borda, le comenzó a gustar la mesereada.

Dejé de verlo mucho tiempo, nos encontramos en una fiesta, yo de gorrita y el trabajando como mesero, me comentó que se había ido al gabacho a trabajar, ya se había casado, eso si; nunca lo vi tomado.

Nos encontrábamos casualmente, platicábamos, nos acordábamos de cosas que sucedieron, recordaba con agrado a los compañeros del Borda que ya no están con nosotros.

El lunes pasado 26 de noviembre, tuve mi consulta médica mensual en el IMSS, pase a dejar mi portafolios a La Cortina y “sorpresa” ahí estaba Gustavo (“ODORONO”) tomándose una cerveza, me invitaba un Don Pedro, que no acepte pues tenia consulta, le dije regreso en ½ hora y nos tomamos las que quieras, cuando regresé Gus ya no estaba.

El Domingo pasado 2 de diciembre, fui a Taxco, me encontré con un mesero compañero de Gus y me dijo; ¿Ya sabes? Encontraron muerto a Gustavo en su casa. Le pregunté ¿Cuándo? Me contesto ayer.

Pensé; un infarto, pero me encuentro con la noticia que fue un “APARENTE” suicidio, hay algunas cosas que me hacen pensar diferente.

En alguna ocasión, Odorono me comentó que se había separado de su esposa, que procreo dos hijos con ella, Cristian y Alexis, que ya habían terminado una carrera.

No veo la razón para haberse suicidado, si ya estaba divorciado de su señora, vi la declaración, en ella dice que se tomó seis pastillas para curar maíz, ¿quién contó las pastillas? ¿Quién vio y permitió que se las tomara? Y que eran seis.

¿Por qué llamaron a Protección Civil? En el Hospital le dijeron a la señora que si era la viuda y contestó: Soy la ex esposa.

Se llevaron al SEMEFO el cuerpo de Gus y lo dejaron solo, sin nadie que fuera a ver el resultado ni nada.

Realmente ¿Qué pasaría?

Creo que la autoridad competente debe de intentar aclarar esto.

Odorono; donde quiera que estés, va un afectuoso recuerdo. Descansa en paz.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

