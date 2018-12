04-12-2018

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿La fuerza o la aptitud?

La política es el arte de alcanzar acuerdos, conciliar intereses y definir acciones que permitan lograr objetivos que beneficien a la comunidad. No a un grupo exclusivo, o a una persona.

Cuando lo anterior, no se logra, viene el conflicto, se genera una crisis y deviene el enfrentamiento, ya verbal, físico o armado.

Para el caso que quiero comentar, tiene relación con los escenarios que alguien supuso y que derivaron de los resultados electorales del pasado 1 de julio, donde el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) arrasó y Andrés Manuel López Obrador, logró un triunfo histórico.

Los amagos, las amenazas, y los anuncios espectaculares, han dado paso a la conciliación. La guerra de palabras, cedió a los acuerdos.

En el estado de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores, leyó correctamente los escenarios, encontró en la cortesía al triunfador, la fórmula de librar el conflicto y ha promovido el acercamiento entre diferentes. Ante un escenario adverso, ha conciliado y mandado señales de que habrá todo, menos confrontación.

La pasada reunión, donde estuvieron los 81 presidentes municipales, diputados locales, federales y un Senador, fue indicativo de que el camino sería para conciliar intereses y velar por que la Federación, encuentre entre los diversos, manifestaciones de unidad social.

Las señales de que en Guerrero, ya se camina por la construcción de acuerdos, para que la seguridad sea una prioridad y demanda de apoyo al gobierno federal, donde Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, es parte de esos eventos, promueve que haya mesas de trabajo conjuntas.

Luego de la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los mensajes se centran principalmente en objetivos comunes. La seguridad es uno de los principales. Las mesas de paz que se promueven en Guerrero, indican el camino a seguir. La llegada de los cuerpos de policías militares llamados Guardia Nacional, empiezan a establecer coordinaciones con los cuerpos policiacos estatales y algunos municipales.

La Comisión de la Verdad, relativo a los estudiantes de Ayotzinapa, tiene destinatarios.

No puede llegar ningún cuerpo policiaco nacional, sino es apoyado por los locales. Hubo una experiencia cuando llegaron hace 10 años los policías federales a Guerrero, no conocían las calles, los barrios, ni las zonas por dónde circulaban y hubo por eso, varias bajas mortales.

Es como si una persona ciega, camina por terrenos que desconoce.

Luego entonces la coordinación en todos los ámbitos, es una obligación. Y para ello el gobernador Héctor Astudillo Flores ha dado muestras de entendimiento de su papel, cooperador.

Creo que el gobierno federal y su Delegado Pablo Amilcar Sandoval, ha dado pasos en el mismo sentido. Luego entonces, se trata de caminar por el camino del apoyo mutuo, solidario y con los mismos objetivos.

Ya lo comentaba Héctor Astudillo Flores, caminemos juntos y ya cuando haya procesos eleccionarios, habremos de caminar cada quien con sus propias canicas.

Lo mismo decía el Presidente de México, en su conferencia de la mañana de ayer. Cuando le preguntaban sobre la actitud del Partido Acción Nacional (PAN), partido que le recordaba sobre su promesa de bajar el precio de la gasolina. Andrés Manuel respondió que era positivo que el PAN asumiera su papel de oposición, donde no habría más que respeto a su posiciones políticos, y en donde cada quien asumiera sus propias responsabilidades.

En ese tenor, el escenario, no será simple para el nuevo gobierno, pero quien tenga mayor capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias políticas y sociales, y pueda caminar y proyectar mejor, será quien perdure en los años por venir.

Al tiempo.

