29-11-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

EL QUE NADA DEBE, NADA TEME

En relación a la comparecencia que le solicitó el Congreso local en una de sus últimas sesiones, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, afirmó que todavía no ha sido notificado sobre la fecha y su comparecencia, pero que está dispuesto a presentarse ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, porque “cada quien sabe y está seguro de su trabajo; cada quien que haga lo que le corresponda”, enfatizó.

Desde que asumió el cargo, el Fiscal General ha sido objeto de diversos ataques por parte de ex funcionarios de la propia Fiscalía, encabezados por su antecesor Javier Olea Peláez, quien está resentido con Jorge Zuriel, porque no se dejó mangonear, ni cayó en actos de corrupción como sí lo hacía Olea, que como Fiscal, siguió operando para favorecer a su bufete jurídico particular.

El video que dio a conocer Denisse Maerker en su noticiero de Televisa no tiene fecha de grabación; puede ser un mamotreto armado por los defensores del presunto asesino del empresario César Zambrano Pérez, para que recupere su libertad aunque sea culpable. Seguramente el Fiscal ya tiene información y se ha investigado este asunto, para que ante los diputados locales, explique y deslinde todo tipo de responsabilidad.

Por lo pronto, FGE ha logrado atrapar a Héctor David “N”, Alias “La Marrana”, quien está considerado como cabecilla importante de Los Rojos. También se logró a través de la Fiscalía Especializada en Secuestros, la detención en Chilpancingo de dos presuntos secuestradores llamados Francisco “N” y Eugenio “N”, quienes levantaron a una mujer cuando salía de su trabajo. Ambos sujetos ya contaban con orden de captura.

La Fiscalía también logró una sentencia de 80 años en contra de cinco individuos llamados Edwin “N”, Mario “N”, Miguel “N”, Rolando “N” y Omar “N”, quienes secuestraron a un hombre en Iguala y fueron detenidos cuando pretendían cobrar un segundo pago de rescate por su víctima. La Fiscalía y su titular están trabajando en serio. No han cometido violaciones a los derechos humanos y Jorge Zuriel de los Santos, está dispuesto a comparecer sin temor alguno, ante el poder legislativo para aclarar el asunto del famoso video.

FINANZAS ESTATALES SANAS.

Cuando se esperaba que los diputados locales, especialmente los del partido MORENA, agarrarían como su pichón al Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo, durante su comparecencia para el desglose del tercer informe anual del Gobernador Héctor Astudillo Flores, la reunión entre el funcionario y los legisladores, resultó un encuentro sumamente institucional y de conclusiones.

Tulio Samuel desglosó paso por paso el camino y el estado de la administración estatal, que ha logrado reducir la deuda pública y se lograron aclarar todas las observaciones de las instancias auditoras. Al inicio del presente sexenio estatal, Astudillo Flores recibió la administración con serios problemas deficitarios, que la colocaban al borde de la quiebra financiera total. Sin embargo, su primer Secretario de Finanzas, el hoy Diputado local Héctor Apreza Patrón, logró sacar adelante con éxito a la administración, logrando llenar pozos y pozos dejados por sus antecesores.

El pasado 2 de abril, Apreza renuncia a la SEF y el Gobernador designa a Tulio Samuel Pérez Calvo en su lugar; quien fuera alcalde interino de Chilpancingo ha sido colaborador cercano del Ejecutivo estatal durante muchos años, y conoce a la perfección el tema de finanzas públicas. Los legisladores por su parte, hicieron un buen número de preguntas, la mayoría bien elaboradas y tuvieron respuesta técnica y política del compareciente.

DESARROLLO SOCIAL; LOGROS Y REZAGOS.

Durante su comparecencia ante el Congreso local por la glosa del Tercer informe del Gobernador Héctor Astudillo Flores, el Secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, solicitó al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que no se regateen recursos a Guerrero para los programas sociales. No demandó un trato privilegiado, pero si una consideración especial por la situación que atraviesa nuestra entidad.

Señaló a pregunta expresa, que la entrega gratuita del fertilizante ha impactado de forma negativa a los municipios y al propio Gobierno estatal; pero expuso que las cosas pueden cambiar, si el Presidente López Obrador asume el costo del programa como lo ha ofrecido. Pidió a los diputados que en el presupuesto del 2019 se mantenga la partida mínima de 60 millones de pesos para el programa “65 y Más”.

Dijo que la Ley General de Desarrollo Social, establece que el gasto social no podrá ser inferior al del año fiscal anterior, sino que debe incrementarse. Reconoció sin embargo, que el próximo gobierno federal propuso un programa Universal para Adultos Mayores.

Mario Moreno Arcos supo responder a todas las preguntas que le hicieron los diputados e incluso a las acusaciones en el sentido de que se manejaron los programas sociales para abatir la pobreza, con fines electorales. Confió que en la próxima medición del Coneval se reflejarán los resultados de los programas sociales hechos por el Gobierno del Estado en el 2018.

En el informe se destacó la entrega de 9 mil 880 becas para educación primaria y bachillerato; se construyeron 7 mil 225 cuartos extras para ampliación de viviendas y se aprobaron 521 más; se distribuyeron más de 11 mil estufas ahorradoras de leña. Finalmente, Moreno Arcos coincidió con los diputados, en que las políticas asistencialistas si ayudan a la población, pero no significan desde luego, la solución a la pobreza. Fue en términos generales una buena comparecencia, donde Mario Moreno Arcos demostró capacidad, buena atención y respeto para los legisladores y recibió lo mismo en corresponsabilidad.

manueltello2002@yahoo.com

