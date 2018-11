27-11-2018

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿El ejercicio democrático de gobernar?

Varios estados del país, se han convertido en laboratorios políticos de cómo el poder se ha repartido entre los diferentes partidos, quienes asumen, responsabilidades varias, pero ligadas a compartir y asumir tareas, y donde nadie podrá imponer por la fuerza de su mayoría, sin considerar que de hacerlo, los equilibrios, se pueden romper.

El estado de Guerrero, ha logrado sobrevivir a situaciones, donde el gobernador es de un partido y el legislativo lo controla un partido diferente. Podríamos suponer que existe una especie de cogobernabilidad, con responsabilidades diversas.

Y pareciera que empieza a ser costumbre aceptada socialmente. Aunque políticamente, genere escozor entre los partidos y la militancia, que añoran tiempos idos, que ya no volverán.

Hoy en México, estamos ante un escenario inédito, luego de que a unos días de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asuman el poder como Presidente de México, incluidos varios Congresos afines a su política, pero la mayoría de los gobernadores son de partidos diversos.

Y lo anterior derivó del pasado proceso electoral, donde el Partido Morena, arrasó en las elecciones para presidente y varios Congresos, los ganó en el mismo paquete.

Es cierto que el escenario ha cambiado, pero pudiéramos establecer que se enriqueció la diversidad y eso obliga a compartir la obligación de hacer que el país, no se salga de las manos de la política, luego de que es acosado por la delincuencia organizada y la violencia que genera ser un país con infinitos rezagos, elevada corrupción y aún productor de materias primas y poca ciencia.

Y por supuesto que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Aún sin tomar el poder formal, aunque ya hay decisiones políticas asumidas, según la última encuesta del periódico El Universal, ya hay una reducción de 9 puntos, de AMLO en tan sólo 3 meses.

Y eso significa que el poder desgasta. Que las decisiones asumidas y las promesas de campaña, chocan con realidades que hacen que no sean los gobernantes, moneditas de oro.

Eso significa que la responsabilidad de gobernar de AMLO, es motivo de emoción, pero donde no nos gane la risa y se asuma que en el barco que se llama México, vamos todos y que es posible cambiar pero sin aplastar al otro, pues se acepta que los procesos electorales, obligan a ser gradual en las transformaciones.

No hay soluciones mágicas, ni sus acciones cambiarán con su sola llegada.

Es decir, la violencia, la inseguridad, los rezagos, la corrupción, será atacada, pero sus efectos, serán graduales y su reducción diversa. Pero si el nuevo gobierno, aplasta y amenaza con desaparecer gobiernos opositores, habrá convulsión social y posible rompimiento del pacto federal.

Y no invento, pero me imagino el escenario educativo con el regreso de Elba Esther Gordillo, amparada y apoyada por Andrés Manuel. Y los maestros de la CNTE, en rebeldía.

El ejército no regresa a sus cuarteles, pues no hay policías que puedan contener la violencia.

Las obras del aeropuerto ya sea en Santa Lucía o en donde sea, serán un conflicto. Y no se diga de lo que ocurra en la selva de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche con la introducción de un tren que dañará la selva.

La gasolina no bajará porque responde a los precios del mercado, no a órdenes locales.

La Mafia del Poder, ahora habrá de cogobernar con AMLO, pues se necesitan. Ya hay obras y acciones que los unifican.

Y mientras en Guerrero, las comparecencias de los funcionarios, derivado del 3º informe del gobernador Héctor Astudillo Flores se hace en un ambiente de fricciones y actitudes donde prevalece la política. Es decir, se atacan, pero no se hacen daño. No podría ser de otra manera.

Enhorabuena.

Comments

comments