22-11-2018

LOS TRAGICOS SUCESOS DE SAN JUAN TENERIA

José Avilés Cuevas

Buen día mis estimados y queridos amigos, lectores, críticos y todo lo que se acumule esta semana.

Bueno, estuve viendo el partido de fut-bol México-Argentina, perdimos 2-0 por segunda vez en una semana, se perdió, pero ante una de las mejores selecciones de América, esta vez no fueron partidos moleros, bajo la Dirección del Tuca, se han perdido cinco partidos, pero ante selecciones calificadas, se le ganó a Costa Rica es de nuestro nivel, así que simplemente México, exhibió su nivel real ante Argentina, Uruguay y Chile.

Bueno, voy a tratar un asunto bastante espinoso, porque quienes han escrito y/u opinado la mayoría lo hacen sin conocimiento real de los hechos, yo sé que mínimo me van a mentar mi madre con Mi Opinión, pero se los tengo que comentar.

A mi no me mueve un chayote como dicen mis amigos que envían fuego amigo, simplemente indagué, pregunté y se los comento.

Iniciamos con la solicitud de seguridad que hizo el presidente de la Cruz Roja en Taxco al Ayuntamiento Municipal:

Todos sabemos que la Policía Urbana de Taxco, anda desarmada, que, al reprobar su examen de confiabilidad, se les retiraron los permisos de portación de armas, por lo tanto, ellos no podían acompañar a los integrantes del grupo que iba a la Montaña de Taxco.

Sugirieron que fuera la Policía del Estado:

La Policía del Estado, no depende del Ayuntamiento Municipal, por lo tanto, hablaron con el Coordinador Regional de la Policía Estatal, este les comentó que la Camioneta de la Policía estaba en el Taller, que estaba descompuesta, le sugirieron al Presidente de Cruz Roja que no fueran a su recorrido, que lo pospusieran una semana, este no escucho la sugerencia y optaron por ir; el Ayuntamiento Municipal les prestó una camioneta de la Policía Municipal y en ella viajaron los Policías del Estado.

Llegaron a San Juan Tenería, ya había bastantes personas en la Cancha del lugar, comenzaron a bajar los cobertores cuando se inició el problema.

Me comenta un amigo de Membrillos, de quien por seguridad omito el nombre, que el estaba ahí, que los policías del Estado, estaban apoyando a los voluntarios de la Cruz Roja bajando los cobertores de la camioneta.

Craso error:

Los que saben de seguridad diferencian a las policías y al ejercito mexicano, de la siguiente manera.

El Ejercito es disciplinado y las policías Nooo.

Si ustedes han visto en Taxco al ejército, se habrán dado cuenta que cuando llegan a determinado lugar, se dispersan a puntos estratégicos para seguridad de todos, en la Tenería, me comenta mi amigo que los policías se pusieron a ayudar a los voluntarios para bajar los apoyos que iban a entregar, ¿Por qué ayudar en lugar de situarse estratégicamente para la seguridad del pueblo?

Posteriormente, ya entrada la tarde, estaba yo en casa y vi cuando un Helicóptero llegó a Taxco, me comunicaron que en el viajó el Gobernador del Estado, que asistió a ver los heridos al Hospital Adolfo Prieto.

Con el llegaron el Secretario de salud del Estado y el C. Presidente Municipal.

De esta leña, también han querido sacar raja.

Preguntan; ¿Por qué el Presidente Municipal se esperó hasta que llegara el Gobernador? ¿Por qué después de tantas horas? Lo curioso es que esta pregunta la hizo una reportera muy conocida.

En la Ley Orgánica del Municipio Libre y en la Constitución del Estado, esta contemplado que el Jefe de las Policías del Estado es el Gobernador, que cuando llega a un Municipio, automáticamente se convierte en la máxima autoridad, y el Presidente Municipal en la segunda.

Por protocolo, el Presidente Municipal tiene la obligación de esperar a su jefe inmediato para acudir al/los lugares específicos.

Luego entonces, cualquier comentario fuera del conocimiento de causa, se lee o se escucha, pero son comentarios sin base.

Un ejemplo: La Sindico Procuradora Municipal, es la Coordinadora General de la Seguridad Publica en el Municipio, sin embargo, de ella ni su nombre.

Yo en Mi Opinión, a este problema, que es realmente un problemón para el Estado y para el Municipio, le han estado dando tintes de fijaciones personales.

Tal parece que estamos en campaña y quieren despedazar la imagen del Presidente Municipal.

Bueno, esta es tan solo MI Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

