07-11-2018

La opinión de Hugo Figueroa

AMLO SEPARA PODER POLÍTICO DEL ECONÓMICO

Hugo Figueroa Ocampo

Más de mil 300 taxqueños participamos en la consulta ciudadana, y en todo el país fueron más de un millón de personas que acudieron a las urnas para definir si el aeropuerto se construye en Texcoco, o si se rehabilitan con mejores servicios a los actuales aeropuertos de la ciudad de México y de Toluca, así como la construcción de dos pistas en Santa Lucía. Texcoco fue descartado, perdió la consulta. Los beneficiados de siempre con los contratos millonarios han puesto el grito en el cielo, dicen que nuestra moneda se está devaluando y que ya no somos un país confiable para los grandes capitales de inversionistas extranjeros y mexicanos.

Los del PRIAN difunden por las redes sociales noticias de pánico, que provoquen miedo entre la gente, dicen que el peso mexicano se devaluó frente al peso, cuando la realidad nos dice que fluctúa en un precio variante de 40 o 50 centavos, más, menos. La mayoría de los medios masivos de des información criticaron sin medida y de manera irresponsable al gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, magnificaron los hechos, no pueden digerir que por primera vez se consulta a la gente para decidir sobre una obra trascendente para nuestro país.

En tanto, el presidente de la República electo, se reúne con los actuales contratistas del aeropuerto en Texcoco y comienza a llegar a acuerdos con ellos, con la finalidad de que inviertan en el nuevo proyecto aeroportuario. La consulta ciudadana ha provocado que los del PRIAN digan de manera irracional que Obrador es un dictador, por las redes, más que debate de ideas, los de la derecha prianista utilizan expresiones de odio, de discriminación y de insultos contra los que votamos en la consulta: que no sabemos nada de aviación, que somos indios huarachudos, que nunca nos hemos subido a una aeronave, que la consulta es ilegal, etc, etc.

Lo que contestan los mexicanos participantes, es que lo que saben es que NO permitirán que unos cuantos empresarios se sigan beneficiando a su libre albedrío de los negocios que incumben a todos, que esos voraces inversionistas sigan manejando como un gerente al gobierno federal en turno, que la impunidad y los negocios al amparo del poder deben acabarse con el nuevo gobierno a partir del uno de diciembre próximo.

López Obrador ha enviado un claro mensaje a esos capitalistas voraces que no tienen llenadera: que los mexicanos deciden, y que quien manda en México es el pueblo, y que el gobierno será fiel servidor de ese pueblo que le dio su voto y confianza el pasada uno de julio. Pueblo señor, y gobierno servidor, eso ha quedado muy claro con la consulta ciudadana. Que hay que mejorar los mecanismos de plebiscito y referéndum es muy cierto, que hay que ciudadanizar en serio al INE, que es el que organizaría las consultas es muy cierto. Pero el plebiscito reciente era urgente para el nuevo gobierno del cambio verdadero.

Era justo y necesario dejar en claro que la oligarquía ha perdido el poder, que los grandes empresarios son como cualquier ciudadano, que ya no mandan como lo hicieron con los gobiernos federales emanados del PRI y del PAN, que comienza la cuarta transformación en México en los ámbitos político, económico y social, que el poder político ha sido separado del económico, tal y como lo dice Amlo, tema que por cierto, fue retomado por el presidente electo de un ciudadano común, que en una de sus giras le expresó esa petición que hoy Obrador comienza a llevar a cabo.

La campaña del miedo implementada por el PRIAN se va desvaneciendo poco a poco, sus mentiras mueren por su propio peso, el pueblo en masa vuelve a mostrarle su apoyo a Amlo. Nos preparamos para su toma de posesión el próximo uno de diciembre, estamos listos como ciudadanos para poner nuestro granito de arena a cada instante, para lograr el cambio verdadero que tanto urgen a nuestra sociedad. La turbiedad, nubosidad y ecocidio del aeropuerto de Texcoco NO aterrizará, el pueblo así se lo ha mandatado al próximo Presidente de la República. Que así sea.

