31-10-2018

En mi opinión

Mis recuerdos del béisbol

José Avilés Cuevas

Hello mis queridos y amigos, lectores y críticos, ya estamos a dos días de la celebración de los fieles difuntos, hay que comprar las velas, las flores, la cajeta, las pipilitas, el pan los tlascales y todo lo que esta celebración conlleva y/o prepararnos para que el próximo lunes 5 de noviembre nos vayamos al Huizteco a celebrar el Dia del Jumil.

No había escrito mi columneja, estuve viendo el Clásico de Otoño, la Serie Mundial de Beisbol, mi favorito eran Los Dodgers, al final me decepcionaron, un equipo sin alma, ¿será el color del uniforme?

Todos los jugadores al batear, buscaban la barda, no buscaban el hit, el pitcheo de relevo pésimo, el manager ordenando jugadas incoherentes, será que yo aprendí a ver el Beisbol con el librito, (como decía Pedro “El Mago “Septien), no vi que mandara a jugadores a tocar la bola para adelantar corredores, será que yo me quedé con el Beisbol de hace muchos ayeres.

Pero yo vi jugar a los Yanquis de New York con Joe Pepitone, en primera Cletis Boyer en segunda, Bobby Richardson en el Short y Ken Boyer en tercera, Mickey Mantle en el jardín derecho, Roger Maris en el Central y del Izquierdo no recuerdo quien lo jugaba, en la receptoría a Yogui Berra y los pitcher, ni se diga, ¿el Manager? El inmortal Casey Stengel.

A todos con excepción de Roger Maris, los mandaba a tocar cuando era necesario.

¿En México? Vi a los Diablos de Tomas Herrera, a Tigres de Chito García, Sungo Carrera con Sultanes de Monterrey, Orestes Miñoso con Charros de Jalisco, cuartos bats como Harry Simpson de Diablos, Héctor Espino de Monterrey, Ronnie Camacho de Puebla, Alfred Pinkston de Águila de Veracruz, Ricardo “El Chamaco” Garza en Tigres, Pasitos Echeverria del Poza Rica, y a tantos jugadores que jugaban con el alma.

Escuché al Mago Septien, a Sony Alarcón, a Tomás Morales a Fray Nano a Gonzáles Escopeta etc. una sola ves vi a Beto Ávila con Pericos de Puebla, cuando regresó de ser Champion Bat en Estados Unidos con Indios de Cleveland.

Recuerdo ese infield: Ronnie en primera, Beto Ávila en segunda, Jorge Fitch en el Short y el Portorriqueño Oscàr Rodríguez en tercera.

Vi el infield del millón de pesos como le llamaban al cuadro de Tigres.

Rubén Esquivias en Primera, Arnoldo “Kiko” Castro en segunda, “El Pulpo” Fernando Remes en el Short Stop y Armando Murillo en la tercera.

Vi a Jim Rivera, un jugador Venezolano que trajo Tigres y a quien vi robarse el Home dos veces, Jim de la Selva le decía el bien recordado Ángel Fernández

Como olvidar a pitchers como Ramón Arano “El Tres Patines”, Alberto Joachin, Alfredo “El Zurdo” Ortiz, “El Toche” Peláez con Diablos,

Pepe Peña, Arturo Cacheux, Luis Tiant, “El Huevo Romo”, Chito Ríos y Enrique Castillo, con Tigres.

Pero, pues; me quedo con mis recuerdos; ahhh me olvidaba:

En ese tiempo unos niños ganaron el campeonato Mundial de Beisbol, unos niños de Monterrey, ahí venían jugadores que después fueron estrellas en el Beisbol, niños como La Malita Torres, Bobby Treviño, un pitcher de apellido Macías y Jorge “El Charolito” Orta que lo vimos jugar con Filis de Philadelphia.

Estos Dodgers que vi ni como compararlos con Dodgers de Ron Cey, de Sax, de Reggie Jackson, de Valenzuela.

En fin, quise comentar esto con ustedes.

Ganaron los Medias Rojas, para mi es como el América, es el rival number one de Yanquis, como lo es el América del Guadalajara.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments