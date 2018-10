24-10-2018

COMENTARIOS FINALES DE LÁZARO CÁRDENAS

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos amigos, lectores y críticos; ya se empieza a sentir por las mañanas un airecito frio, aunque el servicio meteorológico dice que la temporada de Huracanes termina el 30 de noviembre, o sea; podemos esperar que llueva hasta los últimos días de noviembre, y aun así no creen en los cambios climáticos.

Bueno ya veremos, ojalá y no llueva el día del Jumil, como en otras ocasiones.

Bueno; terminemos esta serie de columnejas que escribí con motivo de la egregia figura de “Tata Lázaro” del General Presidente de la Republica Lázaro Cárdenas del Rio.

Quiero hacer un comentario al respecto:

Lo que he escrito lo extraje del Libro llamado Cárdenas, el utopista suicida, de la Editorial La Luz del Cenit, al final les comentaré quien es el autor.

Bueno; les comentaba que al final de la administración de Lázaro Cárdenas, el Presidente Roosevelt, el Embajador de U.S.A. en México Josephus Daniels y la Iglesia Católica habían decidido quien seria el sucesor del General, no sería Francisco Mujica, Cárdenas le dijo a Mujica:

Hermano, este no es tu momento, tal vez jamás llegará.

Así terminó la Administración de Lázaro Cárdenas del Rio y Manuel Ávila Camacho mediante un fraude electoral había ganado la elección para Presidente de la Republica.

Dice el autor del Libro; este es un ensayo técnico bien vertebrado, salpicado de datos, cuadros, proyecciones matemáticas, análisis económico, cálculos diversos, estudios de fondo, y otros aspectos de la gestión Cardenista medidos técnicamente a través de los años.

Demostré la realidad de la catástrofe del gobierno del tal Tata Lázaro, una figura intocable, reverenciada y adorada.

Pero; ¿realmente beneficio a México con sus expropiaciones?

Veamos:

Después de que Japón bombardeara Pearl Harbor, Estados Unidos y México suscribieron urgentemente un programa Bracero, para recolectar frutas y legumbres en el vecino País del Norte, los alimentos no podían faltar en los frentes militares ni en los hogares Estadounidenses.

De 1942 a 1964 se fueron a Estados Unidos diez millones de campesinos, la mitad se fueron con todos los requisitos legales y los otros cruzaron como pudieron la frontera buscando trabajo que los ejidos cardenistas no les dieron a los campesinos mexicanos.

¿La expropiación de Ferrocarriles? Otro proyecto fallido de Cárdenas, ¿qué queda actualmente de los Ferrocarriles? La ruina

Porfirio Diaz construyó una obra Faraónica, 20,000 Kilómetros de railes, de vías ferroviarias. ¿Qué queda de eso?

Algunas concesiones exitosas en manos de particulares.

¿Se puede comparar el sistema ferroviario de México con el de Francia, Japón, Inglaterra o Estados Unidos?

Si no se hubiese expropiado, ¿tendríamos actualmente un Tren Bala, o un Shinkasen, o un TGV Frances, un Eurostar o un AVE Español?

¿Qué Cárdenas no es culpable? ¿Quién lo expropio? Los demás, sus sucesores, fueron Cobardes, resignados o inútiles.

¿PEMEX? Actualmente se encuentra secuestrada y devorada por un Sindicato venal y podrido, la única empresa petrolera mono política del mundo, se encuentra quebrada de punta a punta.

¿Podríamos tener empresas como Shell, Conoco, Exxon, Chevron, British Petroleum? Claro que sí, pero ¿Quién asalta a PEMEX? No solo es el Gobierno y sus dirigentes corruptos, su sindicato, una sanguijuela dispuesta a condenar a la paraestatal hasta su extinción con tal de no perder privilegios y prebendas.

Cárdenas también creo el Sindicato de Maestros. ¿en que se han convertido?

Lázaro Cárdenas fundo el PRI con sus sectores, heredó un sistema Presidencialista, intolerante, intransigente, absorbente y excluyente de corte dictatorial.

También embotelló el movimiento obrero en la CTM, embotelló el movimiento campesino en la CNC, embotelló a los trabajadores al servicio del Estado en la FSTSE, también acabó con la Democracia Sindical.

Acabó con la división de poderes federales, dominó las Cámaras de Diputados y Senadores, ordenaba el sentido de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gobernaba al Ejercito Mexicano, dirigía y censuraba a la Prensa Mexicana, ponía y quitaba Gobernadores.

Se convirtió en el nuevo Porfirio Diaz, y, sin embargo, pasó a la Historia como el salvador, como el padre protector que siempre velaría por los desamparados.

Plutarco Elías Calles (su jefe) intolerante y tiránico, paso a quedar como una caricatura al lado de Cárdenas.

El autor de este Libro se llama; “Mario Cárdenas González” hijo del General Lázaro Cárdenas del Rio, y como decía el Tata, Mario fue hijo de la Nación, un hijo de los que jamás reconoció.

Esta no es Mi Opinión es una crónica escrita por un hijo de la Nación Mexicana.

Bueno por hoy es todo.

