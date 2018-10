24-10-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

UAGro; LA AUTONOMÍA

El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, acompañado por el veterano maestro y Doctor Pablo Sandoval Cruz, encabezó el pasado fin de semana el acto conmemorativo por el aniversario 58 de haber iniciado la lucha por la autonomía de nuestra máxima casa de estudios guerrerense.

Luego de 58 años, la autonomía universitaria ha sido factor importante para que gracias al trabajo de los universitarios, la UAGro está convertida en una institución que ha logrado grandes avances en el entorno nacional. Con la presente administración central que preside el Doctor Saldaña Almazán, se avanzó en forma sustancial, a grado tal que el Rector es presidente del Consorcio de universidades Mexicanas (CUMEX), que aglutina a las mejores universidades del país.

Durante la sesión celebrada el pasado viernes por el Honorable Consejo Universitario, se determinó realizar una auditoría interna para revisar los ingresos propios de la UAGro por concepto de inscripciones y reinscripciones. El objetivo básico es detectar irregularidades y corregir éstas, si se encuentran.

El Doctor Saldaña Almazán lo ha dicho desde que se dio a conocer la reforma propuesta por el diputado Pablo Amílcar Sandoval para que se reforme la ley y que no se cobre cuota alguna a los estudiantes. El Rector no está de acuerdo en que existan cuotas fuera de lo legal y se va a trabajar en ese sentido. Pero la reforma propuesta también debe contemplar la asignación de mayor presupuesto a la UAGro, que es de las universidades que tiene menores recursos, pese a contar con más de 80 mil estudiantes inscritos.

UNA TRAS OTRA.

Luego de la gran indignación que generaron las declaraciones del Obispo de la Diócesis Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, cuando afirmó en relación a los feminicidios, que seguramente se hicieron porque ellas no estaban en misa, el prelado ha tratado de salir del paso con declaraciones donde condena este tipo de crímenes, pero el daño ya está hecho.

Acostumbrado a no conectar el cerebro a su lengua antes de hablar, Rangel Mendoza provocó con su repudiable declaración, que muchas organizaciones de mujeres se manifiesten en contra del Obispo exigiendo que retire lo dicho, porque jamás volverán a misa si sigue este hombre en la iglesia. Preguntaron también si los dos sacerdotes asesinados en Taxco, andaban o no en misa.

También calificado en diversos medios como el Narco-Obispo, Salvador Rangel Mendoza afirmó anteayer, que sus esfuerzos para terminar con la violencia en la sierra, han fracasado porque los dos principales carteles se han fragmentado y existen hoy muchos grupos que “están guerreando”. Aunque el Obispo quiera presumir de que tiene grandes influencias entre los grupos delictivos, la realidad es que son mentiras piadosas; porque la violencia en Guerrero no se va a detener porque lo diga una sotana. Punto.

¿GABINETAZO PRIÍSTA?

Fuertes críticas se están lanzando en contra de la Presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, por haber nombrado como nuevo Director de CAPAMA, al viejo político priísta que en dos ocasiones ha sido acusado de corrupción y fue cesado de su cargo, por los ex Gobernadores José Francisco Ruiz Massieu y René Juárez Cisneros.

Aunque la Alcaldesa porteña no está nombrando un gabinete de Gerontocracia como el de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que está armando su equipo con muchos ex priístas como lo está haciendo el presidente electo. No creemos que esta situación sea muy acorde con la llamada cuarta transformación, que no contemplaba armar los gabinetes de MORENA, con políticos señalados en el pasado reciente, de corrupción y desvío de recursos. Atención.

SUSPEG; INTENSOS RECORRIDOS.

Fructífera reunión sostuvo el Secretario General del SUSPEG, David Martínez Mastache, con la Presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, a la que asistió el director general del ISSSPEG, José Manuel Urióstegui Alarcón. El punto principal del encuentro fue atender el caso específico del adeudo económico que tiene ese ayuntamiento con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos.

Se busca de esta forma, garantizar y velar por los derechos laborales de los agremiados a las diversas secciones del SUSPEG, que trabajan en el Ayuntamiento porteño. El Secretario Martínez Mastache, mantuvo una amplia conversación con la Alcaldesa Román Ocampo, donde se analizaron asuntos como las bases que entregó la administración anterior, y que carecen de sustento legal.

El Maestro David Martínez Mastache continúa recorriendo a nuestra entidad para visitar las secciones que conforman al SUSPEG, concertar acuerdos con sus líderes y trabajadores, o hacer eventos de reconocimiento para ellos, como sucedió el pasado 18 del presente mes, cuando visitó la Sección 29, de Bibliotecas, para festejar el Día del Servidor Público Bibliotecario. El dirigente sindical entregó al personal adscrito a la Dirección Estatal de Bibliotecas, diversos reconocimientos por antigüedad y ofreció con una rifa, obsequios varios con motivo de la celebración.

