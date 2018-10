19-10-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

SICÓPATAS MATA-MUJERES

Ya cunde el pánico en un segmento de la población mexicana, por el asesinato de un considerable número de mujeres, cuyas ejecuciones son con saña extrema y salvajismo. Hay muchos sicópatas sueltos en las calles de varias ciudades del país.

A través de las redes sociales y con fuertes imágenes, los cibernautas difunden ahora el modus operandi de los sicópatas, para asesinar a las mujeres: Fingen ser parejas de las féminas, a quienes las sujetan del cuello, de los cabellos, brazos y la ropa; discuten con ellas, les reclaman diversas cuestiones y hasta las golpean; la gente no las defiende, los policías tampoco.

Y entonces los sicópatas se las llevan a bordo de vehículos -las levantan- secuestradas y después aparecen asesinadas en cualquier lote baldío, fuera o dentro de las ciudades, a cualquier hora y en cualquier lugar.

Los sicópatas no se detienen ante nada; son pocas las mujeres que logran escapar de sus victimarios, gracias a la oportuna intervención de transeúntes o algunos policías que no se tragan la píldora ni se dejan engañar por los asesinos.

Guerrero no es la excepción. En el lapso de un mes han sido asesinadas más de 15 féminas con crueldad extrema: desmembradas, degolladas, baleadas, golpeadas y hasta semienterradas en fosas clandestinas.

Los crímenes que más han impactado en los últimos días, son de la maestra Itzel Vega Radilla y la doctora Reyna Valenzo Pérez, en Acapulco, donde la ciudadanía ha salido a las calles para protestar y exigir el esclarecimiento de esos hechos.

Ante los crímenes de varias féminas en Acapulco y otros municipios del estado, el Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio su opinión: “Las mujeres asesinadas no andaban precisamente en misa o en la catedral”.

La declaración del prelado, en cierta forma es desafortunada, pero él con su experiencia en temas candentes algo debe intuir sobre los feminicidios, no sólo en Guerrero sino en distintas partes del país; tal declaración no les gustó nada a los familiares de las víctimas. No abona en mucho.

Asimismo, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, reveló que en las últimas horas hasta cinco estudiantes universitarias han estado a punto de ser raptadas en distintas unidades académicas de Acapulco, por lo cual demandó la presencia de efectivos militares y de otras corporaciones, para vigilar -afuera- del campus de la UAGro.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de su titular Jorge Zuriel de los Santos Barrila, ha desplegado intensas investigaciones para detener a los autores materiales de los asesinatos de la doctora Valenzo Pérez y la profesora Itzel Vega.

En el primer caso, agentes de la PIM dependientes de la FGE detuvieron a tres presuntos autores materiales del asesinato de la doctora Valenzo Pérez, cuyo crimen consternó a la población de Acapulco al igual que el de la maestra Itzel Vega Radilla. La FGE de un momento a otro esclarecerá ambos homicidios y podría haber más detenidos.

GUERRA SUCIA CONTRA ASTUDILLO.

Las redes sociales son (mal) utilizadas para: atacar, denostar, descalificar, calificar y hasta acusar de todo y por todo; los autores de la guerra de lodo y estiércol no tienen escrúpulos, no se detienen ante nada para destruir a su objetivo y supuestos o reales enemigos.

Uno de los “favoritos” -para quienes hacen la guerra sucia de lodo-, es el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien desde la víspera de su tercer informe ha sido objeto de todo tipo de ataques por parte de cobardes anónimos que utilizan las redes sociales para golpearlo.

La guerra sucia, de lodo y estiércol NO les ha dado resultado a los cobardes cibernautas; el perverso plan para dañar y destruir la positiva imagen del gobernador Astudillo Flores, NO les ha dado ni les dará resultados.

El gobernador de Guerrero, por el buen trabajo que emprende junto con su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, no solo tiene el reconocimiento de la ciudadanía sino que cuenta con un blindaje natural que se lo dan los más de 600 mil votos que obtuvo cuando ganó la elección del 2015 en las urnas; arribó legitimado al cargo, por el amplio respaldo de la ciudadanía guerrerense.

Mientras, los cibernautas que hacen la guerra sucia al mandatario Astudillo Flores, pierden su tiempo. Más lo fortalecen; por lo menos de aquí hasta los próximos tres años… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

Comments

comments