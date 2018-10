18-10-2018

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿Acostumbrándonos a las democracia?

El tercer informe de labores del gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dio motivo a que se dieran clases de democracia en la LXII Legislatura Local de Guerrero.

Su comparecencia ante el pleno, es un ejercicio abierto, que en otro momento, ni pensarlo.

La alternancia no es democracia, pero se le parece.

La democracia, es respetar la diferencia, convivir en pluralidad y aceptarla.

Nadie puede reconvenir por ley a ningún diputado. Cada quien tiene una responsabilidad que cumplir.

Democracia, es un ejercicio, donde todos tienen derechos y obligaciones que se cumplen. Donde no hay avasallamientos, ni complots para minar a la oposición. Todos tienen su lugar en la discusión. Donde al final de cuentas las mayorías, imponen, pero respetan a las minorías.

Ayer en el recinto del Congreso de Guerrero, se vivió un acto republicano y democrático.

Tres horas de ejercicio verbal y crítico, dónde todos tienen voz y todos tienen que hacer valer su representación. Los voceros de los partidos representados en la LXII Legislatura local de Guerrero, compartieron tribuna, espacio, lectura, dicción, presión y emoción.

La crítica hizo su aparición de diversas formas. Los llamados a ser más eficientes, también. Los reclamos a que se deje de simular, a que no haya corrupción y se fomente la transparencia fueron la tónica.

Aunque ningún partido, presenta propuestas de cambio. Sólo cuestionan.

La alternancia no es de ahora. Ya en dos legislaturas anteriores el otrora partido mayoritario, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejó de ser mayoría, hoy no es la excepción.

El gobernante Héctor Astudillo Flores, aguantando vara. Estoico. Sereno. Escuchando y anotando.

Los partidos jugando su juego político.

Aplausos, donde está restringido hacerlo, por reglamento. Pancartas mediáticas, de un partido que es mayoría, pero parece minoría.

Reclaman seguridad en un municipio, donde gobiernan. Acapulco.

Y no se conoce hasta ahora una propuesta legislativa, pensando en el principio que no afecte derechos humanos de las mujeres. Legislar con perspectiva de género y promover que los presupuestos se aprueben con esa temática.

Vigilancia presupuestal y transparencia en programas que generen condiciones mejores para la defensa y fortalecimiento de la salud pública de mujeres, sin que se contamine con la moral.

Ya vendrán las comparecencias de los funcionarios ante Comisiones, donde se podrá establecer un conocimiento más cercano a las cifras. Uno presenta cifras, que otro cuestiona. Pero es parte del juego político.

La cortesía legislativa apareció y fue elemento que distinguió el 3º informe de labores del gobernante en turno.

Seguridad y violencia, temas torales de una circunstancia que se vive en el país y en el estado de Guerrero.

El gobernante, propone sumar, algunos aceptan, otros retan y aseguran que nunca más ocurrirá lo que ocurre, pero no establecen alternativas.

Al final de cuentas, la responsabilidad de administrar y gobernar, es del Ejecutivo, vigilar, supervisar y legislar de los diputados y promover y aplicar la justicia de un poder que también estuvo presente.

Responsabilidades compartidas, de los tres poderes de estado de Guerrero.

Un recinto que se eleva y que exige responsabilidades mutuas.

Un tercer informe que alecciona, que propone, que genera confianza. Enhorabuena, para todos.

