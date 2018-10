15-10-2018

RUEDA

NETZAHUALCÓYOTL ZAMBRANO HERNÁNDEZ

¡INCONFORMIDAD!

Por Leer esta Columna de Opinión para Lectores Entendidos Gracias. ¿Intereses? ¿Negociaciones Necesariamente Obligatorias, Para Conservar Poder y llegar al Poder? Palabras Profundas y de Total Compromiso con la Sociedad Civil ha Expresado el Presidente Municipal de Taxco de Alarcón y Mendoza Marcos Parra, “Encabezare un Gobierno Honesto y Transparente, Cero Tolerancia a la Corrupción, A los Abusos, Cero Tolerancia a la Impunidad”. ¡Letras, Palabras, Términos, hechos de los cuales la Sociedad Civil Taxqueña, Guerrerense y Mexicana estamos Hartos, Expectativa Positiva

Alta tiene la Sociedad Civil de Taxco en la Nueva Administración (2108-2021) de la que se espera respalden en Acciones de Buen Servicio, lo expresado por El Alcalde.

(Trato de Favor hacia familiares o Amigos, a los que otorgan cargos o Empleos Públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos)

“Nepotismo”. “Desacuerdo e Inconformidad en Varios Militantes del Partido Político Acciona Nacional, por la Elección, Nombramiento y Toma de Protesta.

De Algunos Funcionarios Públicos Municipales que integran el Nuevo Gobierno,Sin Méritos Ocuparán o Seguirán Ocupando un lugar en la Administración, Incongruencia Política Expresaron al No incluir en la Administración a Panistas Distinguidos que según su perspectiva, cuentan con el Conocimiento, Experiencia y Perfil para hacer un Buen Trabajo, Recordaron Inconformes.

Que en las Administraciones Priistas No dan cabida a Militantes de Acción Nacional, Estas Designaciones nos Inquieta que provoque en la Sociedad Falta de Credibilidad y Confianza en el Proyecto que Triunfó el 1 de Julio con la Ayuda del PRD y Movimiento Ciudadano (MC).

¿Amig@s Necesario es, Que la Administración Municipal (2018-2021) sea Integrada por Militantes o Simpatizantes del Partido Político en Turno? Entendible, Comprensible, los Acuerdos Políticos para llegar al Poder “Pero para Servir, No para ser Servidos”. El Organigrama Municipal de Taxco esta casi Completo, Normal No Todos Coincidamos con los Nombramientos; No es del Partido Político en Turno, No Tiene Méritos, Pertenece al Grupo de Amigos del Presidente, Pertenece al Grupo Político contrario y negociaron, No Tiene el Perfil y buen Testimonio etc… ¡Nuestro País Políticamente esta en un Proceso de etapa Plural Muy Necesario, Taxco de Alarcón y Mendoza No es la excepción, Tiene y Debe de Vencer Ya, El Verdadero Bien Común!. “Solo se logrará en Acuerdo Autoridad y Sociedad, Sociedad Civil y Autoridad”. ¡Bendiciones!

FACEBOOK: Netza Zambrano Hernandez

Comments

comments