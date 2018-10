15-10-2018

Voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿A compartir responsabilidades?

Los retos, las acciones y las responsabilidades se asumen o se evaden. No hay de otra.

En este momento hay una nueva circunstancia política en el estado de Guerrero, derivado del pasado proceso electoral y cada quien deberá asumir las propias.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), comparten responsabilidades en diferentes ámbitos de poder.

Por ejemplo Morena, tiene el mando del Poder Legislativo y la responsabilidad de gobernar 15 municipios, incluido Acapulco, el más grande por sus habitantes, el más fuerte financieramente y el más problemático por la inseguridad que presenta. Ya no puede gritar que hay inseguridad, tiene que actuar y resolver en el ámbito de su competencia.

El PRD, ya gobierna unos 30 municipios, incluida la capital del estado, que puede ser el más importante políticamente, pero también con una problemática in crescendo, por ser el asiento de los tres poderes del estado, pero por su colindancia con la sierra de Guerrero y el asiento de bandas que controlan, muchas cosas, incluido el tránsito de la amapola al mercado de los EEUU, la tiene complicada.

El PRI, gobierna el estado de Guerrero y comparte responsabilidades municipales con PRD y Morena, y el Ejecutivo Héctor Astudillo Flores, en breve dará su tercer informe de labores y del estado que guarda la administración de las acciones y recursos que le corresponden y sin duda deberá trazar con los nuevos gobiernos municipales y el Poder Legislativo, estrategias de seguridad más efectivas.

¿Qué hará Morena en Acapulco y el PRD en Chilpancingo y el PRI para definir conjuntamente acciones que impidan que la delincuencia siga haciendo de las suyas, afectando y trastocando la paz social?

Morena, principalmente ya no puede culpar al gobierno del estado de lo que ocurre en Acapulco. En todo caso, puede coordinarse y solicitar a quien corresponda que haya acciones que permitan una mayor efectividad en las investigaciones que se realicen.

Recién hubo el crimen de una profesionista a la que ejecutaron y generó alarma entre los profesionistas médicos y socialmente.

Los grupos de mafiosos que se disputan la plaza de Acapulco, tienen interés en mandarle mensajes a la presidenta municipal Adela Román Ocampo y al gobierno del estado, de que no les toquen su feudo. Mensajes macabros.

Hay interés de esos grupos de establecer que siguen siendo los amos y que seguirán haciendo lo necesario para generar caos. Hoy ya no está Evodio, para culparlo. Ahora está Adela Román.

Ahora Morena comparte responsabilidades municipales y Legislativas en Guerrero y en breve, será gobierno federal y deberá hacer su tarea y no podrá culpar a nadie más, pues tendrá que asumir el costo de gobernar.

Hay grupos que buscan evitar que se diga que en Guerrero, hay en este momento la mejor tasa de empleo. Que la minería empieza a diversificar la economía del estado, que se finca en los servicios (Turismo), mismo que crece temporada con temporada y donde las llegadas de grandes navíos y corridas aéreas que habían dejado de llegar, ya son cotidianos.

Que la reconstrucción de escuelas que se dañaron, por ciclones y temblores recientes, avanza, que hay comedores comunitarios que funcionan y dan alimentos a miles de niños en edad escolar. Que hay programas federales como un cuarto propio que beneficia ya a miles de familias de escasos recursos.

Que hay obras que avanzan y otras que culminan y esperan ser inauguradas.

Que la entrega de fertilizante a los campesinos, ha generado que tengan alimento y mejores cosechas, hasta para vender parte de sus productos. Que el limón, el mezcal, el mango, el ahuacate, coco y varias frutas ya han entrado a un proceso de industrialización y venta que genera ganancias a campesinos de las costas, la sierra y parte de la montaña.

Hay gobierno, hay autoridades nuevas, hay responsabilidades de cada quien y hay quienes quieren que se diga lo contrario.

El reto es compartir responsabilidades y demostrar que la diversidad política, es democracia y mejores gobiernos. Enhorabuena.

