12-10-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

EL VANDALISMO DE LA CETEG VS AMLO

Luego de que un grupo de vándalos de la CETEG, que se dicen maestros, pero que en la práctica se exhiben como todo lo contrario, echaran a perder con su violencia el Foro Estatal Consulta Participativa por un Acuerdo Nacional sobre Educación, que se realizaba el domingo por la mañana en Acapulco, La Universidad Autónoma de Guerrero, una de las principales organizadoras del Evento, emitió un comunicado donde lamentó los hechos conocidos por todos.

El principal organizador de este foro fue el equipo de transición del nuevo gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que ya ha realizado 17 foros similares en otros tantos Estados del país. A través de la ANUIES, se mandató a la UAGgro, para que organizara el Foro sobre Educación y que pese al vandalismo cetegista, obtuvo resultados. En la fase previa del evento se logró en el proceso de consulta juntar 3 mil 947 ponencias presentadas, 5 mil 203 asistentes registrados y 103 mil encuestas de diálogo social en proceso.

Irónicamente, el grupo de maestros que tanto apoyó a AMLO durante la campaña, fue el mismo que reventó a golpes, sillazos y violencia extrema, el evento. Quienes están contra todo y contra todos, se molestaron porque la Sección 14 del SNTE y sus Maestros afiliados asistieron en gran número al Foro, con todo el derecho del mundo; porque la invitación fue abierta para el que quisiera asistir.

El primero en lamentar estos hechos primitivos de gran vandalismo, fue el propio Esteban Moctezuma Barragán, futuro Secretario federal de Educación, quien encabezaría el Foro con el Rector de la UAGro Javier Saldaña Almazán y otras personalidades. Afortunadamente, el Rector llamó a la calma a todos los universitarios presentes, para evitar que el ataque unilateral se convirtiera en una batalla campal con las debidas consecuencias de sangre y hasta muerte.

La UAGro por su parte, convoca a todos los sectores implicados en el sector educativo, para que pongan todo su esfuerzo y que mediante el diálogo, se pueda llegar a acuerdos sustantivos que mejoren el sistema educativo estatal y nacional. Siempre en el ánimo de participar activamente en la Cuarta Transformación.

NO A LAS BASES ILEGALES.

El Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), no tolerará ninguna entrega de plazas fuera de la ley o al vapor, que se han denunciado en algunos ayuntamientos, y serán retiradas si se confirma su ilegalidad. Lo anterior fue afirmado en forma contundente por el Secretario General de este sindicato, David Martínez Mastache.

De acuerdo con información de la Agencia Quadratín, Martínez Mastache afirmó en forma contundente que no ha solapado esas situaciones y que las bases son gestionadas y tramitadas por los Secretarios Generales de las secciones, a quienes se les ha instruido para que actúen con toda responsabilidad en este tipo de casos.

Martínez Mastache se reuniría el pasado martes con el Alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, y enseguida lo hará con la Presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo. “Lo haremos con mucha responsabilidad. Quiero decir que aquellas bases que estén fuera de la legalidad y se hayan entregado fuera de la ley, actuaremos en consecuencia, por eso me urge hablar con los presidentes municipales”, expuso.

El dirigente suspegista añadió que en la Secretaría General se enteran hasta que quedan registradas y por el momento no se ha aterrizado la información que circula en los medios, sobre la basificación de ex funcionarios y directores de área, lo cual está prohibido por la ley.

Por la inconformidad que va a producir el retiro de bases, Martínez Mastache dijo que los afectados pueden concurrir a las instancias correspondientes, para ver si les dan la razón en una entrega ilegal.

CONGRESO; VUELVE LA CALMA.

Luego de los barruntos de tormenta que se generaron en la fracción legislativa de MORENA en el Congreso del Estado, durante la Sesión realizada el martes se volvió a la calma y todo indica que vuelve a campear la reflexión, antes que los ataques y fuego amigo en la fracción mayoritaria, que podría perder esa calidad si se le hace caso a quien pide que expulsen del partido a los diputados Marco Antonio Cabada, Carlos Cruz López y Teófila Platerio Avilés, quienes no asistieron a la sesión donde se dio el reparto de Comisiones.

En este sentido, el coordinador de la bancada priísta, Héctor Apreza Patrón, valoró que los diputados no hayan convertido en un ring al poder legislativo en la integración de las comisiones; porque no es con pleitos, peleas, diatribas ni descalificaciones, como se logrará que Guerrero siga adelante. Rechazó asimismo, que su partido haya negociado con tres diputados de Morena para que no asistieran a la sesión del pasado viernes.

Por lo pronto, los ánimos de la fracción de MORENA parecen haber llegado a la normalidad, esto se reflejó en un desayuno que sostuvo el Presidente de la JUCOPO, Pablo Amílcar Sandoval, con los tres legisladores faltantes, cuyo vocero Marco Cabada, continúa exigiendo en la tribuna que los incluyan en las comisiones. Esto no puede ni debe ser; porque faltaron a la sesión y así perdieron sus derechos, sobre todo porque pudieron perjudicar a su fracción.

manueltello2002@yahoo.com

