12-10-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

CONGRESO: ¿VIOLARÀN AUTONOMÌA DE LA UAGro?

Todavía no resuelve su conflicto interno en el Congreso Local la fracción “mayoritaria” del Morena, encabezada por el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, cuando ya tiene enfrente otro problema, luego que este legislador propuso -¿ocurrencia, o intereses políticos?- reformar la Ley de Educación estatal y la Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) para que ésta institución deje de cobrar aranceles por servicios.

Quienes (mal) asesoran al legislador Sandoval Ballesteros, NO han revisado ni analizado con detenimiento todo el articulado no sólo de la Constitución Política estatal; tampoco la Ley Orgánica de la UAgro, donde se establece que esta institución tiene carácter de organismo descentralizado con autonomía propia y autogobierno, donde existe un Consejo Universitario que nunca le ha pedido al Congreso que reforme sus estatutos para dejar de cobrar aranceles.

El diputado Sandoval Ballesteros, plantea derogar la Fracción V del Artículo 13 de la Ley Orgánica de la UAGro, pero en su iniciativa no presenta ninguna solicitud al gobierno federal ni estatal para que dote a la casa de estudios suficiente subsidio para que siga otorgando calidad educativa.

Nadie está en desacuerdo que el citado diputado Pablo Amílcar presente cuantas iniciativas de ley se le ocurran, pero éstas deben tener bases y sustento; pero no deberán ser atentatorias contra la autonomía de la UAGro. En su iniciativa nunca pide se le aumente el subsidio a la máxima casa de estudios, que tanto necesita por estar en los últimos lugares en costo alumno a nivel nacional.

Quien coordina a los diputados del Morena, Sandoval Ballesteros, no conoce bien la historia de la UAGro, ni las entrañas de la casa de estudios; o las luchas que la comunidad universitaria ha dado ante sátrapas ex gobiernos y caciques medievales, porque no estudió ni se formó allí.

Su abuelo y su padre -de Pablo Amílcar-: Pablo Sandoval Cruz y Pablo Sandoval Ramírez, sí conocían cómo se fundó la ex UAG –ahora UAGro-; cuya autonomía costó dolor, lágrimas y sangre derramada de cientos de guerrerenses bien nacidos y hasta perseguidos y desaparecidos.

Sandoval Ballesteros, seguramente hizo estudios en colegios –popof- de paga, y desconoce cómo se financia la UAGro, cuyos aranceles sirven para mantener la infraestructura física y académica de la institución que ahora pretende vulnerar por consejos de enemigos de la autonomía universitaria.

Qué bueno que Pablo Amílcar, aprovechó bien las becas oficiales que le consiguió su padre Pablo Sandoval Ramírez, para estudiar en el extranjero.

Si desde el Congreso Local los diputados del Morena pretenden modificar la Ley de Educación del Estado de Guerrero, sin modificar el Artículo Tercero Constitucional, por lo menos a la UAGro, deberán garantizarle presupuesto suficiente para que haya gratuidad en los servicios educativos. De otra manera, se contraviene la Constitución Política de México.

En el texto de la iniciativa del legislador Pablo Amílcar, NO existe ninguna propuesta que indique cómo resarcir los recursos financieros por los aranceles que se aplican.

Más claro: Que la gratuidad debe ir aparejada de un aumento del subsidio por parte del gobierno en su conjunto; que sustituya los ingresos propios que dejará de percibir la UAGro, para garantizar la gratuidad de la educación superior.

Más aún: Las reformas a la Ley Orgánica de la UAGro, serán por solicitud del Honorable Consejo Universitario y sus órganos de consulta, con base a lo que establece la Constitución Política de Guerrero, no por ocurrencia de los diputados del partido, del color y filiación que sean.

Todo debe ir bien sustentado. De otra manera estaremos hablando de una flagrante violación a la autonomía de la UAGro, por parte de un Poder –Legislativo-. La UAGro, ya ha sido castigada en el pasado por gobiernos represivos que le “levantaron la canasta” (subsidio).

Trasciende que quien le habría metido en la cabeza al diputado Pablo Amílcar Sandoval, reformar la Ley de Educación estatal y la Ley 158 de la UAGro, es una ambiciosa señora que se desempeña como catedrática en una Facultad de CU, que a su vez es asesorada jurídicamente por un neurasténico catedrático de otra Unidad Académica de Educación Superior…Punto. salomong11@yahoo.com.mx

