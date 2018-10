05-10-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

GUERRERO: ¿INICIÒ, SUCESIÒN 2021?

Casi no ha sido publicitado por ningún medio; el tema sólo se comenta en cafés y corrillos políticos: Que ya hay prospectos para la sucesión 2021, por el Poder Ejecutivo de Guerrero, y mencionan a tres del partido Morena, como los “más fuertes” para la próxima contienda electoral:

-Adela Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, próximo Coordinador de Delegados Federales en Guerrero y el senador Félix Salgado Macedonio.

A Nestora Salgado –senadora-, NO le ven ninguna posibilidad, trayectoria, méritos, ni nada. Nestora, utiliza el fuero para alborotar a los que se dicen “presos políticos”, prometiéndoles amnistía y libertad. Parece chiva en cristalería.

Nestora, pretende sacar de las cárceles a delincuentes. Será necesario que Doña Olga Cordero (Segob) le coloque una camisa de fuerza a la polémica e irresponsable senadora, quien cuenta con pobre nivel académico: CPT: (Con Primaria Terminada).

¿Y en el partido de enfrente, el PRI, a quiénes mencionan para el 2021?… Na-tu-ral-men-te, al senador Manuel Añorve Baños; al diputado y Coordinador de la bancada del PRI en el Congreso Local, Héctor Apreza y al Secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos. A nadie más del tricolor.

La postura juiciosa, es que todavía es “temprano” para hablar sobre la sucesión por la gubernatura de Guerrero, porque los actores políticos aún no demuestran -en ciertos casos- capacidades, alcances, éxitos y hasta fracasos en sus encomiendas.

Sin embargo, la carrera política por la gubernatura ya está en marcha, desde el momento mismo cuando el presidente electo AMLO ganó la pasada contienda y colocó en la cúspide a soldados de su ejército en el primer frente de batalla.

Quien rompió la regla no escrita en política y exhibió ambición y voracidad muy desmedida por la candidatura a gobernador, es el senador chapulín ex perredista Félix Salgado Macedonio. No pudo ocultar sus desmedidas aspiraciones por las sillas de Casa Guerrero y palacio de gobierno.

Félix, desde el momento que resultó electo senador por el efecto AMLO, desplegó y sigue desplegando silenciosa pre campaña política en busca de la candidatura a gobernador, pues de manera sorpresiva se presenta en cuanto conflicto se suscita en cualquier región; se aparece como el “salvador de todo”, “el gestor de todo” y el que “resolverá todo”. ¿A quién pretende engañar este político de mala fama?

Pablo Amílcar –titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso Local-, desde su posición como diputado, por lo menos disimula sus aspiraciones políticas -a futuro-, y se encuentra enfrascado para encontrar la fórmula en el reparto de comisiones entre las fracciones y deje a la mayoría de legisladores satisfecho; lo menos raspados y enfrentados, lo cual ya es mucha ganancia. Pablo Amílcar, no comenta el tema de la sucesión 2021. Es cauteloso.

El caso de la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo, es muy especial y su futuro político reviste de varias lecturas; depende en mucho del papel que haga como primera autoridad del puerto y su posible postulación hacia la carrera por el 2021.

El puerto guerrerense sirve para dos cosas: Es el trampolín político para el relanzamiento hacia las alturas, o… la muerte política. Acapulco, es un arma de dos filos. Y si no: Pregúntenle al súper corrupto ex alcalde, Evodio Velázquez Aguirre.

Viendo con optimismo el escenario de Acapulco, con el buen trabajo que haga la alcaldesa Román Ocampo, a favor de sus paisanos del puerto, -como lo demostró en las últimas horas-, se podría anticipar que la munícipe vería fortalecido su capital político y base social para pensar en la ruta que la lleve al 2021, como potencial candidata a la gubernatura por el partido Morena. De momento, no se ve a ninguna otra fémina para tal empresa política.

Héctor Apreza Patrón, Coordinador de la fracción del PRI en el Congreso, cuenta con trayectoria y méritos políticos suficientes para pensar en la sucesión 2021. Diversos medios lo mencionan para la sucesión.

Apreza Patrón, tiene experiencia política y administrativa; su expediente está limpio y como diputado que coordina a la fracción del PRI lo hace eficazmente; cabildea, saca acuerdos por consensos, no se confronta con sus “adversarios” del Morena y otros.

Mario Moreno Arcos, Secretario de Desarrollo Social, tiene amplia trayectoria como político priista: dos veces diputado federal, tres veces legislador local; dos veces alcalde de Chilpancingo; ex Delegado del Issste, más otros cargos. Es sólido aspirante para la sucesión 2021; tiene trayectoria suficiente y reconocimiento popular estatal… Punto. salomong11@yahoo.com.mx

