04-10-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

ACAPULCO: AMLO, IMPONE ORDEN

Para que los futurólogos ni camorreros amarra-navajas se confundan: La federación respetará siempre al gobernador Héctor Astudillo Flores, a pesar de que se instale en Guerrero una súper Coordinación de Delegaciones.

Tuvo que aclararlo ayer en Acapulco el presidente electo AMLO: Que en Guerrero no se trata de crear un poder paralelo dual, al dar a conocer que quien asumirá el cargo de Coordinador Federal será el -hasta ahora- diputado local Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Claro y de recio carácter, AMLO vino a esta entidad para agradecer a los guerrerenses el voto que le dieron para convertirlo en presidente de la República, que asumirá su función a partir del próximo primero de diciembre.

“Pablo Amílcar tiene que ser muy respetuoso del gobernador Héctor Astudillo, porque es quien manda en Guerrero, por voluntad del pueblo”, anticipó el presidente electo AMLO.

La visita que hizo a Acapulco el presidente electo AMLO reviste de varias lecturas políticas, pero también que quede claro: Que las campañas políticas ya terminaron; que no existen ni deberán existir confrontaciones entre ganadores ni perdedores, porque finalmente Guerrero es más importante que todos.

Héctor Astudillo Flores cordial y personalmente recibió en Acapulco al presidente electo AMLO, con quien sostuvo reunión de trabajo para abordar importantes temas como: Seguridad, turismo, inversiones, comunicaciones, agricultura, ganadería y otros asuntos para el desarrollo estatal.

Ante la cercanía del establecimiento de la “Súper Delegación Federal”, se entiende que quien ocupará tal posición -Pablo Amílcar- solo desempeñará su papel como diputado hasta el último día del mes de noviembre, para que lo releve su suplente.

Sandoval Ballesteros, dejaría la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, no precisamente a su suplente, sino que los 24 diputados de Morena tendrían que elegir internamente a su Coordinador. ¿Quién será el elegido?

Trasciende, que estos serían prospectos para el relevo de Pablo Amílcar, en la Coordinación parlamentaria de Morena y en la Jucopo: Arturo Martínez Núñez, Moisés Reyes Sandoval, Ricardo Castillo Peña, Marco Antonio Cabada Arias y Mariana García Guillén. La última palabra la tiene el presidente AMLO; quiérase o no.

Durante la visita del presidente electo AMLO, de acuerdo con varias gráficas obtenidas en diversos medios, la mayoría de los políticos del partido Morena prácticamente le formaron un cerco, en el perímetro donde éste se movía; todos querían tomarse la foto con quien dirigirá los destinos de la nación.

A menos de dos meses para que AMLO asuma el Poder Ejecutivo Federal y también se convierta en el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México, el imán taquillero del político tabasqueño no baja; va a la alta en el ranking nacional, parece que todavía anda en campaña por su atractivo discurso populista: directo, claro, conciso y macizo.

A muchos les agrada la forma de decir las cosas del presidente electo AMLO, quien se llevó grata impresión no sólo por el cálido recibimiento que le hizo el gobernador Héctor Astudillo, sino porque el mandatario estatal ofreció todo tipo de facilidades para que en Acapulco se instale la Secretaría de Salud (federal) en un nuevo y moderno edificio inteligente del puerto.

Otro punto muy importante que AMLO estableció, es que el futuro Coordinador del gobierno federal en Guerrero -Pablo Amílcar Sandoval- tendrá que establecer una efectiva y respetuosa coordinación institucional con el gobernador Astudillo Flores. Nunca ha existido ninguna confrontación entre ambos, ni la habrá.

En pocas palabras: Dejar de lado e ignorar comentarios de perversos grillos del café; hacer caso omiso a futurólogos que solo se dedican a amarrar navajas como galleros de palenque clandestino de rancho. Todavía faltan muchos meses para el esperado año 2021… ¡Aguántense las ganas!… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

