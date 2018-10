01-10-2018

RUEDA

NETZAHUALCÓYOTL ZAMBRANO HERNÁNDEZ

“COMERCIO INFORMAL”

Intercambio Económico que se realiza de manera irregular (No sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos por las autoridades para ejercer esa actividad) ¿La Falta de una Política de Desarrollo Económico es la causa del Comercio Informal? ¿Es Afectada la economía Formal? ¿La Competencia desleal por parte de los informales, afecta la capacidad de crecimiento de las empresas legalmente establecidas? ¿La economía informal, son acuerdos formales? ¿Atrás de la Informalidad existen Interés políticos? ¿Hay Solución Digna, Prudente, Respetando la Ley, para esta actividad irregular?

La irregularidad en el comercio no es una Acción Actual, Es una Práctica de años… Que Aumenta y Disminuye, Quizá por las circunstancias socioeconómicas Y, Políticas del momento, Quizá por Intereses Importantes de Grupos de Poder del Gobierno en Turno Así, como la No Aplicación de la Ley Equitativamente en el Comercio Formal Y, la No Aplicación de la Ley para Regular el Comercio informal. Para Cantidad Importante de Ciudadanos es Necesaria y Justificada la Forma del Intercambio Económico Irregular, (quizá hasta de Beneficio al comprar más barato), Existen los Ciudadanos que Reprueban tal Actividad No Formal, por afectar los espacios públicos que exponen al peatón y dañar la buena imagen.

¿Somos CoPartícipes la Sociedad Civil, al Comprar en el Comercio Irregular?

¿Se Tiene Desconocimiento de la Ley, Se Compra por Ayudar o por Beneficio Propio? En Nuestro Cerro Pequeño (Taxco de Alarcón y Mendoza), Considerablemente ha Incrementado el Comercio Irregular. Nuevo Gobierno Municipal (Segunda Ocasión como Presidente Marcos Parra) que tendrá basado en la Ley, Regular el Comercio Informal respetando forma, tiempo, Y Reubicando de manera Prudente, venciendo el Respeto en todo. “Fundamental la elección de los colaboradores que estarán para Servir, en la nueva administración”.

Les Invito a Analizar las siguientes líneas Amig@s; El Instituto Nacional De Estadística y Geografía (Inegi) en reciente información dio a conocer que 30 Millones de Mexicanos Aproximadamente, activos están en el Comercio Irregular (Falta de empleo y “Oportunidad Óptima en General” para salir adelante) de las causas principales, de acuerdo con el Organismo de estadística el empleo informal o medición ampliada de la informalidad, añade a la definición de esa ocupación irregular las siguientes categorías.

El trabajo No Protegido en la actividad agropecuaria, el servicio Doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan Para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

6 de cada 10 trabajadores en nuestro País son informales, Aproximadamente le resta al País cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB). “Fuentes de Empleo, Facilidad de terminar Estudios, Becas, Detectar la Corrupción que exista en la Autoridad en esta Actividad Y finiquitarla, Flexibilizar los marcos normativos para promover la formalidad”. Actividades que Servirán para una Posible Solución. ¡ Bendiciones !

