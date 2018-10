01-10-2018

SIGUE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE SALUD DE TAXCO

Hugo Figueroa Ocampo

El viejo PRI-gobierno sigue gobernando en el estado de Guerrero, encabezados por un gobernador llamado Héctor Astudillo Flores que simula hipócritamente ser una blanca palomita, ser abierto a escuchar todas las voces, a dialogar y consensuar con sectores diversos de la sociedad guerrerense. EL PRI-gobierno rancio sigue dominando líderes sindicales que están al servicio del patrón y no de la clase trabajadora, sigue dominando y se cree dueño de medios informativos estatales como RTG que, en el caso de la estación de radio en Taxco, para nada informa sobre este problema de salud municipal.

Y es que la re construcción del Centro de Salud Urbano de Taxco sigue en su etapa de conflictos, de ineptitud y falta de transparencia, de autoritarismos a la vieja usanza por parte de las autoridades. El periodista Raymundo Ruiz Avilés, del diario La Jornada, sigue dando seguimiento a la información sobre las precariedades que sufren y han sufrido los trabajadores de ese centro de salud, al ser reubicados en inmuebles que carecen de las mínimas condiciones para poder dar el servicio requerido a la gente de Taxco. Esos trabajadores han solicitado desde hace semanas a las autoridades estatales que les proporcionen información sobre la re construcción de ese nosocomio, encontrando oídos sordos por parte de éstas.

Los trabajadores del Centro de Salud Urbano de Taxco, al escuchar oídos sordos de los colaboradores de Astudillo y de él mismo, decidieron realizar una marcha por las calles de la ciudad de Taxco el pasado jueves 27 de septiembre, para exigir información y agilización de la re construcción del inmueble. El diario La jornada Guerrero, a través de la pluma del periodista Raymundo Ruiz Avilés, informaron que los basificados fueron hostigados e intimidados presuntamente por sus dirigentes sindicales, de que si marchaban “se les iban a levantar actas administrativas y castigos laborales”.

A pesar de las intimidaciones y amenazas y ejerciendo un derecho constitucional de libre manifestación y expresión, los trabajadores salieron a marchar el pasado jueves, recibiendo apoyo de los mineros, amas de casa y campesinos, recibiendo hostigamiento de algunos transportistas del servicio público, quienes se identifican con el PRI-gobierno, mismos que se abalanzaron sobre ellos queriendo abrir paso, siendo intimidados también por la policía estatal y municipal, quienes tomaban fotografías de cada sindicalizado. En la marcha exigieron a Astudillo una construcción de calidad, con consignas como “salud no se vende”, “solución a la construcción”.

El retraso y desinformación en la reconstrucción del Centro de salud Urbano de Taxco, ha creado la inconformidad de los trabajadores de base de esa institución, ha desenmascarado nuevamente la actitud de los dirigente sindicales que responden a los intereses de las autoridades y no de sus representados, aflorando inverosímilmente el rancio sindicalismo que debe acabarse a nivel nacional. Desafortunadamente la mayoría de la sociedad taxqueña ha sido indiferente a este asunto de salud pública, actitud que beneficia a las autoridades irresponsables encabezadas por un gobernador simulador y autoritario llamado Héctor Astudillo Flores.

Los pocos medios de información locales que hemos abordado este problema, seguiremos al pendiente de esta lucha de los basificados, porque realmente es una lucha que nos debe incumbir a todos los taxqueños. Yo me he atendido en ese centro de salud, he visto que cientos de taxqueños de bajos recursos económicos lo hacen, y es CRIMINAL que el gobierno estatal y federal les importe un comino agilizar la reconstrucción de ese inmueble, en tanto que se pavonean como viejos servidores públicos y representantes sindicales con un olor rancio, del viejo sistema gubernamental autoritario y de un sindicalismo charro al servicio del patrón. Mi reconocimiento por su lucha a favor de la gente emprendida por esos trabajadores basificados del Centro de Salud Urbano de Taxco.

Comments

comments