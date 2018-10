01-10-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

CHILPANCINGO: TOÑO GASPAR, PRESIDENTE

La alternancia llegó a la capital de Guerrero -¿para quedarse?-. Desde hace más de 80 años, nunca en la historia el municipio de Chilpancingo había sido gobernado por un partido diferente al ex otrora partido “invencible”, el PRI.

Antonio Gaspar Beltrán, quien encabezó el frente PRD-PAN-MC, rompió la hegemonía tricolor y se convirtió en el primer presidente municipal de la alternancia y gobernará hasta el año 2021.

La toma de protesta del nuevo cabildo municipal plural se llevó a cabo en el Auditorio Sentimientos de la Nación (ASDLN), con la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores y los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Verónica Muñoz Parra y Alberto López Celis.

Luis Walton Aburto, dirigente del partido Movimiento Ciudadano (MC) asistió a la ceremonia de toma de protesta del nuevo cabildo municipal capitalino; dirigentes panistas y la ex candidata perdedora a senadora Beatriz Mojica, a quien se le ignoraba y no la nombraban; hasta que al final el alcalde constitucional la presentó como parte del comité nacional del PRD.

El gobernador Astudillo Flores asistió a las tomas de protesta de los alcaldes electos, Marcos Efrén Parra de Taxco, y de Huitzuco, José Luis Ávila, panista y priista, respectivamente.

En su mensaje, el nuevo alcalde de Chilpancingo, le pidió perdón a la ciudadanía de Chilpancingo por las ofensas que perpetró su antecesor, Marco Antonio Leyva, a quien no mencionó pero claramente lo dio entender.

Gaspar Beltrán, durante su mensaje presentó a los ex alcaldes de Chilpancingo de diferentes épocas: Ausencio Garzón Chávez, Jorge León Robledo, José Luis Peralta Lobato y Magdalena Vázquez de Huicochea. Todos del reinado priista que sucumbió el 1 de julio ante el frente PRD-PAN-MC.

A la ceremonia no asistió el súper cuestionado ex alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva (MAL). Afirman que MAL se llevó en sus alforjas más de 200 millones de pesos; trasciende que buscará arroparse en el partido Morena, para que AMLO le purifique culpas y “pecados”. En esa sintonía anda también el defenestrado ex alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre. Éste, no quiere regresar 342 armas que le requieren la Sedena y otras instancias.

Al ex munícipe MAL, los transportistas locales le dieron su “despedida” mediante consignas pintadas en los medallones de sus unidades: “Hasta nunca Marco, rata”, “Marco Leyva, ratota”, “MAL, devuelve lo que te robaste”, etc.

El ex alcalde de Chilpancingo, de acuerdo con versiones de transportistas, nunca reparó las calles de la capital provocando daños a los automotores y les aplicaba multas estratosféricas a conductores.

El gobernador Astudillo Flores, en su mensaje se comprometió respaldar a la administración del alcalde Gaspar Beltrán, en tareas de servicios públicos eficientes, bacheo, basura, seguridad y contra la delincuencia mediante instalación de más cámaras de seguridad. “Toño es un político que no tiene mala fama como otros”, dijo el mandatario.

Gaspar Beltrán, nuevo alcalde de Chilpancingo tuvo como invitados especiales a la señora Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del DIF-Guerrero; al rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán; al líder del SUSPEG, David Martínez Mastache; al dirigente estatal del PRD, Ricardo Ángel Barrientos; el senador Manuel Añorve Baños; el Comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán y el diputado federal de Morena, Carlos Sánchez Barrios.

“Bienvenidos al gobierno de la gente”, exclamó el nuevo munícipe de Chilpancingo, quien políticamente se formó bajo la escuela del PRI, partido al que renunció y se incorporó a las filas del PRD, que representó como ex diputado local ante el Congreso.

Antonio Gaspar Beltrán, fungió, primero, como secretario particular del ex alcalde priista Jorge León Robledo; posteriormente desempeño igual puesto con el actual gobernador Héctor Astudillo Flores de quien se había desligado.

Hace tres años, Gaspar Beltrán participó como candidato del PRD a la presidencia municipal de la capital del estado, pero le hicieron descarado fraude electoral para ayudarle a MAL.

Los mapaches del PRI robaron urnas cuyos votos le favorecieron al ahora defenestrado y repudiado ex alcalde Marco Antonio Leyva (MAL), quien salió por la puerta trasera de la comuna; este día ni se presentó a la ceremonia de toma de protesta del nuevo cabildo.

“¡Toño, papucho, las mujeres, te queremos mucho!” -fueron los gritos de grupos de féminas quienes aclamaron al alcalde de la capital, en el pórtico del Auditorio Sentimientos de la Nación, al término del evento, luego de las 15 horas-.

Y claro, Toño se dejó arropar por sus fans, posaba y se tomaba fotos y videos con sus seguidores de colonias, barrios y comunidades del municipio de Chilpancingo. Punto.

salomong11@yahoo.com.m

Comments

comments