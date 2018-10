Toma de Protesta e Instalación del H.Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 2018-2021

01-10-2018

Entró en funciones gobierno de Morena en Acapulco encabezado por Adela Roman

Teniendo a los ciudadanos como guía del gobierno que ahora encabeza, Adela Román Ocampo tomó protesta como la primera mujer presidenta municipal constitucional de Acapulco electa por el pueblo, refrendando el principio de no gobernar a espaldas de la gente y no fallar a su confianza por ser mujer de palabra.

Este domingo poco después de las 12 del día en un salón de Mundo Imperial, Adela Román Ocampo encabezó la sesión pública y solemne de Cabildo, acto en el que tomó protesta y se instaló el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez para el periodo 2018-2021, ante representantes de los poderes ejecutivo legislativo y judicial, de las fuerzas armadas, así como de acapulqueños de diversos sectores de la sociedad, a quienes agradeció su confianza y reiteró que en ellos tendrá la guía su gobierno.

“Agradezco a los acapulqueños y acapulqueños que hayan depositado en mí su confianza, cumpliré fielmente su mandato, serán ustedes la guía de mi gobierno y seré una auténtica representante y gestora de sus anhelos y esperanzas. No gobernaré a espaldas del pueblo, ni les voy a fallar, soy mujer de palabra. Reafirmo los principios que pregona nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar”, destacó en su mensaje Adela Román.

“Adela, estamos contigo”, “Tu pueblo está contigo”, fueron parte de los pronunciamientos hechos por los ciudadanos a la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, al tomar protesta del cargo y realizar la instalación del H. Ayuntamiento para el periodo 2018-2021, dentro de la Sesión Pública y Solemne del Cabildo.

Minutos antes de las 10 horas, familias enteras ingresaron a las instalaciones del Fórum Mundo Imperial con la intención de hacer valer el resultado de su voto, brindar su apoyo y respaldar a la nueva alcaldesa de Acapulco, a quien recibieron con aplausos, elogios y con la esperanza de una transformación para el municipio.

“¡Ella es mi presidenta!”, “¡Viva Adela!” se escuchaba en unísono, como muestra de cariño y respeto por parte de los asistentes y representantes de los tres órdenes de gobierno, quienes la reconocieron como “la primera presidenta de la historia en gobernar el municipio más importante de Guerrero”.

