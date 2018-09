27-09-2018

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿Iguala, herida abierta?

Hay quien supone que el objetivo de la toma del poder, es para enderezar los entuertos, que otros gobernantes no pudieron, no quisieron. Es el momento de ver si es real, que no se hizo lo correcto.

En el México actual, el cambio de poderes, se realizó de manera pacífica, ordenada y por medio de un proceso selectivo de nuevo gobierno, vía electoral. Sin violencia y dentro de los cauces institucionales que establece la ley que se han dado los Mexicanos.

Hoy, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene ante sí el reto de mostrar que eso es posible gobernar diferente y hacer las cosas mejor.

Por muchos años Andrés Manuel cargó con el estigma de haber sido responsable de que el edil de Iguala, José Luis Abarca, fuera impuesto como tal, cuando el ahora presidente electo, era presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), elemento que nunca desmintió.

Eso puede ser parte del anecdotario, pero lo que sí es posible, es buscar que la investigación de los sucesos trágicos de Iguala, ahora con los nuevos gobernantes, se puedan abrir otras líneas que permitan encontrar si hay otros elementos que la Verdad Histórica, no haya considerado.

Que si hay acciones negativas cometidas por funcionarios, será el momento de aplicar la ley.

Que si no se cumplieron las exigencias metodológicas y científicas de un caso de esa envergadura, será el momento de rehacerlo.

Las expectativas son tan amplias, que espero se cumplan. Y no todo sea igual, como aquella Comisión de la Verdad de hechos de lesa Humanidad, sobre eventos del pasado, donde se involucraba a Luis Echeverría y a muchos más, cuyos resultados, fueron un fiasco, hasta el momento.

Deseo por el dolor de los familiares y de la sociedad que reprobó los hechos, se aclare todo. O que al menos se confirme lo dicho hasta ahora.

• La LXII Legislatura de Guerrero

Al final de la tormenta, las aguas regresan a su nivel. Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, líder de Morena en Guerrero ha estado manejando los hilos que le permite tener una amplia mayoría y en breve permitirá que se defina quién presidirá y cómo se deberán conformar las distintas Comisiones Legislativas. Eso obliga el ser mayoría.

Los partidos, tendrán que asumir. Aunque no estaría mal que se mostrara una cortesía legislativa de parte de quienes son mayoría, para que la conformación, no fuera un conflicto

Lo digo, porque a final de cuentas cualquier determinación que se realice en las Comisiones legislativas, podría ser mayoriteada, por quienes conforman esa mayoría.

Es necesario que ya se definan las responsabilidades legislativas y los partidos inicien a revisar ahora sí de fondo y no sólo cuestiones cosméticas.

Porque no hacerlo, podría establecer un mal precedente, luego de que no repartir un pastel que tiene control, impediría tomar acuerdos, de mayor calado, sobre todo, cuando se busque cambiar elementos constitucionales.

Luego entonces, se entiende que Morena, no tenga prisa y que los otros partidos tendrán, lamentablemente que conformarse con casi ser mirones de palo, para lo que determine una nueva mayoría, que asegura no buscar mayoritear, avasallar, aplastar y controlar.

Tenemos que esperar a ver qué sigue. Abour.

Comments

comments