21-09-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

LA UAGro SIGUE ADELANTE

Mediante las redes sociales, el Gobernador Héctor Astudillo Flores, agradeció al Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, por su invitación al tercer Seminario Internacional de Educación Superior Abierta y a Distancia. El evento fue inaugurado por el Rector de la UAGro y el propio Gobernador, quien al hacer uso de la palabra, destacó la relevancia de los modelos de educación virtual.

Añadió que existen muchos casos de personas profesionales, jóvenes y ciudadanos que han consolidado su preparación académica a través de la educación a distancia. En este seminario que tiene una duración de tres días, participan especialistas de la Universidad Abierta y Distancia de México; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Espacio Común de Educación a Distancia, y la UAGro.

Por otra parte, el Doctor Javier Saldaña Almazán, a un año del sismo que provocó grandes daños en la infraestructura de la UAGro, informó que la mayoría de los edificios ya se reforzaron o se terminaron en su estructura en un cien por ciento y solo faltan algunos acabados. Agradeció al Gobernador por ayudarlos en la reconstrucción de las escuelas afectadas y dijo que este sábado asistirá a El Paraíso, para inaugurar su edificio, cumpliendo así la meta de volver a la normalidad.

Cabe citar que la universidad Autónoma de Guerrero recibió la certificación bajo la norma IS0 9001-2915, de la Américan Trust Register, luego de ser evaluada en sus procesos en el sistema de Gestión de Calidad. El Rector Saldaña Almazán felicitó en este sentido a todos los universitarios que trabajan arduamente en los 41 procesos académico-administrativos que conforman el sistema de gestión, por su compromiso para seguir ofreciendo bienes y servicios con la mayor calidad.

PENSIONES A MAYORES.

No le falta razón al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Mario Moreno Arcos, cuando afirmó que aumentar la edad para recibir pensiones de 65 a 68 años, podría generar inconformidades el próximo año. El próximo Secretario de Hacienda anunció lo anterior, al hablar de las modificaciones que sufrirá el Programa Federal de Pensiones, y las inconformidades en ese importante sector de la población, serían más que evidentes.

El también ex Diputado federal en dos ocasiones, Diputado local, ex Alcalde de Chilpancingo entre otros cargos, rechazó que el país se encuentre en bancarrota como lo dijo el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador. “México –indicó el funcionario- es un país en desarrollo y con crecimiento, quizá no a la tasa que se quisiera, pero se están generando empleos, por lo que no es un país que viva una crisis grave.

Cabe citar que Mario Moreno Arcos, un político acostumbrado al trabajo arduo, se ha convertido en uno de los principales colaboradores del Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, que con el trabajo de la SEDESOL ha entregado mil 500 acciones del programas un cuarto, más de un total de dos mil, así como mil 500 estufas ecológicas, que vienen a beneficiar a las familias guerrerenses de escasos recursos.

Mario Moreno sostiene reuniones diarias con Presidentes municipales, organizaciones de mujeres, de la tercera edad, grupos empresariales, asociaciones de diversos municipios; acompaña al Gobernador del Estado Héctor Astudillo en muchas giras de trabajo, así como a la presidenta del DIF, la señora Mercedes Calvo de Astudillo, convirtiendo por fin a la SEDESOL, en una auténtica productora de beneficios sociales a nombre del Gobierno del Estado y su jefe, Héctor Astudillo Flores.

SUSPEG, CONVENIO A FAVOR DE TRABAJADORES.

Dentro de las acciones que realiza para apoyar a los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), el Secretario General David Martínez Mastache, firmó un importante convenio de colaboración con LICONSA SACV, representada por Francisco Javier Hernández Campos, mediante el cual, los miembros del SUSPEG podrán adquirir los productos que comercializa ese organismo, al costo comercial de la empresa.

También podrán tener derecho al Programa de Abasto Social de Leche con precios únicos en el mercado. Para adquirir productos que integran la canasta básica, los trabajadores afiliados al SUSPEG solo deberán presentar su credencial que los acredita como miembros de dicho sindicato. De esta forma, el Maestro Martínez Mastache continúa estableciendo convenios con diversas instituciones públicas y privadas; visita las secciones que conforman al SUSPEG para mantener un diálogo abierto, cercano y constante, con sus compañeros del sindicato.

