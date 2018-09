En Palacio Nacional sólo necesito un catre y una hamaca: López Obrador

21-09-2018

Andrés Manuel López Obrador aclaró que cuando viva en Palacio Nacional no necesitará “más que un catre y una hamaca”, porque no está acostumbrado a vivir en mansiones.

Rechazó que al mudarse el año próximo a vivir en ese recinto pueda significar un gasto extra al erario, pues desde hace mucho tiempo que las instalaciones de Palacio Nacionalcuentan con la infraestructura suficiente para ese propósito.

Por ese motivo, es incorrecto que se diga que el edificio será cerrado al público.

“Es una partecita de Palacio, yo no estoy acostumbrado a vivir en mansiones, sería una pequeña parte del Palacio y seguiría abierto, ya hay adentro del palacio lugares de descanso, no sería algo nuevo, extraordinario, no es cerrar el palacio”, precisó al concluir su reunión con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid.

En breve entrevista, el presidente electo consideró que “sus adversarios” malinterpretar todo lo que dice.

“No se va a gastar en eso, es lo que ya está hecho, lo que pasa es que mis adversarios, que no mis enemigos, nada más digo una cosa y dicen: se va a ir a vivir a Palacio, ya van a cerrar el Palacio, todo el Palacio para Andrés Manuel; no, si yo necesito muy poco espacio, sólo es para tener un catre y donde colgar la hamaca”, comentó previo a su traslado a Mexicali donde continuará su gira del agradecimiento.

