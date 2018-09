19-09-2018

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿Los tiempos legislativos en Guerrero?

El sueño de Montesquieu, nos recuerda que no hay mejor democracia, que la que se vive en un equilibrio de poderes y eso ocurre hoy en el estado de Guerrero.

Hay sistemas autoritarios, totalitarios y parlamentarios.

En las monarquías, el rey decidía. En la actualidad, hay diversos tipos de gobierno “representativos” como en Venezuela o Cuba, donde todos los poderes son avasallados por el presidente. Los hay donde el rey comparte responsabilidades con Cámaras de Comunes, o Representantes.

En México hay un régimen que establece 3 poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Este plano conceptual se reproduce en los estados.

Por eso en el plano político y formal, el Ejecutivo de Guerrero Héctor Astudillo Flores tiene su ámbito de competencia, y aunque venga quien venga, hará lo que tiene programado de acuerdo a su competencia de ley.

En el caso del Legislativo, hay una fuerza contraria al Ejecutivo y eso hace que cualquier ley, nombramiento, acción financiera o política que quisiera ser determinada, pasará por un proceso legislativo, donde todos los grupos parlamentarios, tienen voz y voto y nadie es avasallado.

Y la voz del gobernante, será registrada en su valía, pero no podrá imponer nada. Si proponer.

La importancia de un Legislativo autónomo como el de ahora, establece que habrá vigilancia, supervisión, atención y calificación de las acciones del actual gobierno y de los órganos autónomos.

El acuerdo y comparecencia del Fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila, ante el pleno de los Legisladores de la LXII Legislatura Local de Guerrero a unos días de haber tomado protesta como tales, indica que ante cualquier sospecha, insinuación o mala interpretación que haya de un funcionario que no cumpla con la ley, lo podrán hacer comparecer y tendrá la obligación de explicar lo que quieran conocer los legisladores.

En el Judicial, el cuerpo de Magistrados, gozan de una independencia relativa, que los hace realizar sus funciones, alejados de presiones y manipulaciones ajenas.

Personalmente admiro y valoro el hecho de que los diputados de todos los partidos en Guerrero, acordaron que el Fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila compareciera y diera su versión de una acusación realizada por un medio nacional, que lo pretendió exhibir como corrupto, por la compra de una residencia en Acapulco.

En efecto, los diputados que promovieron su comparecencia, no lo acusaban de nada, sino solamente lo invitaron a que les aclarara la mención negativa en un medio nacional.

En la comparecencia, los diputados que hicieron uso de la palabra, solicitaron al compareciente, les diera respuesta a la versión del medio nacional.

Quizá por ello, no fueron más allá, de establecer su preocupación de que la figura de un funcionario como el Fiscal, sea motivo de exhibición, real o ficticia y por ello la comparecencia ante el pleno de los diputados.

La presentación del Fiscal, ante los diputados, marca un parangón histórico y establece un elemento novedoso en la nueva realidad política de los tres poderes en Guerrero.

El Ejecutivo determina políticas públicas, que el Legislativo supervisa, afina y fiscaliza. Ayer como ayer, hoy como hoy. Hay mayoría Legislativa contraria al Ejecutivo y así deberán convivir y compartir responsabilidades. Esa es la nueva realidad política en Guerrero.

