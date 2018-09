19-09-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

UN ENCUENTRO EXITOSO

Seguramente a mucha gente de Morena no le agrada la actitud asumida por la Presidenta municipal electa de Acapulco, Adela Román Ocampo, quien por segunda ocasión se ha reunido con el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, para establecer acuerdos de trabajo conjunto y de parte de la Alcaldesa electa, para invitar de manera formal al mandatario, a su cercana toma de protesta.

Durante el encuentro, cordial y de mucha sapiencia política por parte de los dos importantes servidores públicos, el Gobernador reiteró todo su apoyo institucional al próximo gobierno de Acapulco, como lo hizo durante sus tres años de mandato, con la administración que encabeza todavía Evodio Velázquez Aguirre.

La alcaldesa electa Román Ocampo por su parte, saludó con afecto al Gobernador y se dijo dispuesta a trabajar con el Gobierno del Estado, para beneficio del pueblo de Acapulco. Reconoció la gran labor de Astudillo para sacar adelante a nuestro bello puerto, impulsando el turismo y la construcción de importantes obras sociales.

COMPARECIÓ EL FISCAL.

Como se acordó durante la semana anterior, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, compareció ante el Congreso local, en una sesión donde el funcionario fue constantemente cuestionado sobre la presunta compra que hiciera –de acuerdo a una nota del diario Reforma- de una lujosa mansión en el puerto de Acapulco.

Con Documentos en la mano, Zuriel de los Santos demostró que la propiedad citada, que se ubica en el lote B-9C del Condominio Villas La Cima, en Cumbres de Llano Largo, no fue adquirida por él y en cambio, el propietario es un empresario inmobiliario llamado Rodolfo Castillo Hernández, dueño también de la empresa “Castillo, Trinidad y Asociados”, que opera en la ciudad de México.

El Fiscal General respondió a todas las preguntas que le hicieron los diputados de todas las fracciones, pero ninguno de quienes más lo cuestionaron, pudo aportar alguna prueba que pusiera en entredicho lo afirmado por Zuriel de los Santos.

Finalmente y de acuerdo al protocolo acordado para esta comparecencia, la Presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra, dio por concluida la presencia del Fiscal General, quien se retiró satisfecho por su participación. Con las pruebas aportadas a su favor, quedó bien claro que la denuncia por la mansión de Acapulco es una intriga de algunos enemigos ocultos, que pretenden desprestigiar al Fiscal para hacerlo a un lado. No pudieron ahora, ni podrán mientras el joven funcionario se comporte y actúe a la altura de sus responsabilidades.

LLAMADO DEL PRI A PRD.

El Diputado local y Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, hizo un llamado público a los dirigentes del PRD, para que no politicen la desaparición del Presidente municipal electo de Cochoapa el Grande, Daniel Esteban González, y que no generen presiones para influir en el juicio electoral que el PRI promueve ante el TRIFE, para recuperar ese municipio que ganó en las urnas.

Por el momento, el PRI disputa en juicios ante la autoridad electoral federal, los municipios de Cochoapa y Tecoanapa, donde aseguran que ganaron en las urnas, aunque hubo algunos problemas que no fueron provocados por los candidatos priístas.

Huicochea Vázquez asistió como diputado a la comparecencia ante el Congreso, del Fiscal General del Estado Jorge Zuriel de los Santos Barrila. Como dirigente estatal, mantiene contacto estrecho con sus comités municipales y se realizan encuentros de evaluación sobre los retos que enfrenta su partido por el resultado de las recientes elecciones. Por el momento no existen planes para que se elija a un nuevo presidente del CDE del PRI. Heriberto sigue firme en el cargo.

