19-09-2018

EN MI OPINIÓN

LAS COSTUMBRES PERDIDAS U OLVIDADAS DE MI COMUNIDAD

José Avilés Cuevas.

Buenos y agradables días tengan todos ustedes estimados amigos, lectores y críticos.

Ya estamos inmersos en la segunda quincena del IX mes del año, estamos ya casi en el ultimo trimestre del 2018 ya vienen las elotadas, el clemole las gorritas cafés y todo lo que esta época del año con lleva.

Ganaron mis chivas a Domicilio, le ganaron a uno de los equipos mas fuertes del torneo ojalá y continúen así y lleguen a la liguilla, dentro de dos semanas el Clásico Nacional.

Bueno, resulta que a raíz de algunas fotos que publique en el transcurso de la semana, de obras o costumbres de Tehuilotepec, algunas personas me cuestionan o preguntan tal o cual cosa y a mí me da tristeza ver que los padres o los abuelos nunca les han platicado a sus descendientes de algunas cosas significativas del pueblo.

Paulatinamente se han ido perdiendo costumbres, nombres de puntos de referencia y hasta desinformación familiar de parentescos.

Recuerdo, allá por mi infancia cuando alguien iba a la Ciudad de Taxco, caminaba del centro de Tehui o de cualquier barrio al Crucero y decían:

Me fui por la Cruz, pasé por el desbarranco del padre o El Tirito, Las Lagrimitas, los Banquitos, la Cuevita, llegué al Palo Dulce y al Crucero, subir por Macracuiloca al Tanque de la SCOP, las Goteras, el Cordoncillo, Casallas, Las Arenas, Los Arcos, La Garita etc. habían llegado a Taxco.

Cuando del Centro de Tehui se iba al Barrio del Pozo decían; fuimos por las Sábilas, el Ahuacate, La Piedra del Conzuelo, el Tirito, El Portezuelo, Lo de Cardozo (Recardozo) Los Encinales y el Crucero.

Los de la Carrera iban al Pozo por San Pablo, el Pozo, al tanque o El Coyol rumbo al Rancho o a la Esperanza.

Ya no conocen Los Guayabitos, La Redonda, Las Cuatitas, La Mesita, El Carrizal, El Arenal, La Pastora, el Cerro del Diablo.

Ya no van a Los Arrayanes a Pichahua, a Las Ciruelas y Los Huamúchiles a Hueymatla, a Los Nanches a Las Escobas o San Luis (El Filo) o Veta Negra.

A las Ciruelas o los Zapotes Negros a la Huerta de Toyo o de Tía Chencha.

A la Mesa o al Picacho por el Calvario, Tonanchintla (Tonanchincla) El Risco, El Santo Niño, El Chiflón, Las Tazas, La Cruz de la Mesa y el Corral de la Mesa a los Huajocotes.

La Piedra del Zopilote, La Torre de Cuatro Patas, La Calandria, el Hundido.

Viene el mes de octubre, Las Mañanitas de Octubre, (otra tradición que se perdió)

Recuerdo que Martin Nava Ocampo, construyo un carrito con Baleros que ya no ocupaban en el Taller Mecánico donde el trabajaba, se iba con un grupo de jóvenes de Tehui y de Las Tres Cruces por gravedad, con el carrito lleno de chamacos llegaba hasta Casallas, esto se hacia a las cinco o seis de la mañana, lógico no había el trafico que el día de hoy existe pero la velocidad y el peso podía tener consecuencias, el freno era la suela de los huaraches de los jóvenes.

Todos ansiaban tener un Burro, un Caballo era un lujo, hoy todos tienen bicicletas, motos y algunos coches, ya casi no caminan, ya muy pocos siembran, antes ponían trancas y potreros hoy, prefieren circular sus terrenos de sembradío.

La vereda que llevaba al Barrio del Pozo se convirtió en una Calle, una Calle que se hizo a base de trabajos de varios Comisarios Municipales, Pedro y Jorge Álvarez Moreno, Librado Castrejón, Juan Quinto Moreno y Beto González.

Hoy se llama la Calle de La Malinche, pero muy pocos saben por qué ese nombre, no es por La Malintzin; es porque en ese Barrio vivió una persona que se llamo Ignacio Moreno Pichardo, su apodo, alias, o sobrenombre era La Malinchi, un hombre bragado, de pistola al cinto, pendenciero, al emigrar a otro Estado su hermano Benito heredó el sobrenombre y se le conoció mas a Tío Benito que a Tío Nacho.

Hoy esa Calle lleva ese nombre, pero casi nadie sabe por qué y quien fue La Malinchi.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

