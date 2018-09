18-09-2018

NETZAHUALCOYOTL ZAMBRANO HERNANDEZ

“OPORTUNIDAD DE FORTALECIMIENTO PARA LA UNAM”

¿Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Tiene Verdadera Autonomía? Es el Reflejo de lo que Vivimos como Nación? ¿La UNAM es la Mejor Universidad de Nuestro País?… Considerando su Extenso Trabajo Académico, es una de las Mejores Universidades del Mundo, con “Aproximadamente 342 542 Alumnos” es La más Grande de Nuestro País y de América Latina, su Campus es uno de los más Grandes del Mundo. Es un “Organismo Público, Descentralizado del Estado (artículo 1 de la Ley Orgánica de la UNAM. Basada en los Principios de Libertad de Cátedra y de investigación e Inspirada en todas las corrientes del Pensamiento, sin tomar Parte en Actividades Militantes y Derrotando Cualquier Interés Individual. La Esencia de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico es Servir al País y a la Humanidad, Formar Profesionistas Útiles a la Sociedad”…

A Consecuencia de No Atender en Forma y Tiempo, Desacuerdos de Estudiantes del CCH Azcapotzalco (Falta de Académicos, Cuotas No Justificadas de Centavos a Cien Pesos por Alumno, el retiro de los Murales, Inseguridad)… El Lunes 3 del Presente Alumnos de este Plantel Educativo, de Manera Pacifica se Manifestaban en la Explanada de Rectoría aún Costado de las Islas, llevando consigo un Pliego Petitorio (Esclarecimiento del Presupuesto Escolar, Restauración del Acervo Mural del Colegio y Permiso para la Creación de Nuevos Murales por Parte de Alumnos, Asignación de Profesores y Horarios, Castigo a Profesores y Administración Abusivos y Deficientes, Esclarecimiento de las exigencias de Cuotas por parte de Trabajadores de la Institución a Alumnos) “Estos Puntos No Fueron expresados por que a versión de los estudiantes Convocaron en Varias Ocasiones a una Reunión Pública y la Directora del CCH Azcapotzalco Guadalupe Marquez Cardenas No se Presentó”

Lamentablemente las Agresiones Iniciaron en el mismo CCH Azcapotzalco, Cuando Los Alumnos tenían en su Poder la Dirección fueron agredidos por un grupo de choque Porril (Porros; “Representan a Grupos de Poder, Resistencia Estudiantil, Se Autodenominan Defensores de sus Planteles, Operan en la Gran Mayoría de las Escuelas Públicas del Nivel Medio Superior y Superior del País”). El Conflicto llevó a la Renuncia de la Directora del Plantel Educativo CCH Azcapotzalco Guadalupe Marquez, Nuevamente estos estudiantes fueron agredidos por Agitadores (Porros) el Pasado Lunes 3, Utilizando Bengalas, bombas Molotov, Palos, Armas punzocortantes tristemente hiriendo de Importancia a dos Jóvenes. ¿Está en Decadencia la UNAM Como lo expresan Estudiantes de la Comunidad Estudiantil? ¡Es Posible que el Problema vaya más allá del CCH Azcapotzalco. Notorio que la Seguridad Interna ha sido rebasada, el coordinador Operativo de Vigilancia (Jesus Teofilo Licona Ferro) ha sido Separado de su Cargo.

Varias Ocasiones… He Recorrido el Campus Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, La Mayoría de ocaciones he llegado en metro, Subo al PumaBús (Sistema de Transporte Interno), he caminado por las 20 facultades llegando a ellas también en BiciPuma, He Apreciado la torre de Rectoría ubicada sobre la explanada superior a la plaza grande, aún costado de las islas he compartido Varias partidas de Ajedrez y horas de retroalimentación en la Biblioteca Central, ¡Emoción me embarga cada que visito CU. Consciente de su Historia, la Importancia en la Formación Educativa de Nuestro País, Su esencia la Investigación y la Difusión de la Cultura. Institución Pública que Tiene y Debe ser Autónoma y Laica!.

“Orgullo es el Sentir como Padres de Familia el tener hijos dentro de la Comunidad Estudiantil”, ¡Pero también existe Inquietud, Preocupación, por el Aumento de la Inseguridad dentro de CU. Y sus Diferentes Planteles!. Con la Rapidez que se reunieron Aproximadamente 30 Mil Personas en la explanada de Rectoría este pasado Miércoles 5 del Presente exigiendo seguridad (Queremos Estudiar, Basta de Balazos, Asaltos, Drogas, Muertos), Así Tiene y Debe de Actuar el Rector Enrique Graue Wiechers, Reconoció el Conflicto y No Descartó Personas Externas, Infiltrados, “Si Acciona con Rapidez y Compromiso el Rector Enrique Graue, Tiene la Oportunidad de Resolver Problemáticas Internas Y. Corregir Importantes Desatenciones, Fortaleciendo la Verdadera Comunidad Universitaria”. El Nuevo Consejo Universitario Tiene y Debe de hacer su Función Positiva, Para y por lo que Representa, ¡Momento de Actuar Positivamente en la UNAM. Goooya Goooya Universidad! Bendiciones.

