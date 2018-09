18-09-2018

JOEL ROBERT POINSETT

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y amables lectores, amigos, críticos mas lo que se acumule esta semana.

Pasaron las fiestas patrias, el día 15 viendo fut bol y Box comiendo un riquísimo pozole que prepararon en casa, tres Mezcalitos y parale de contar.

El 16 fui un buen rato al desfile escolar de aquí de mi pueblo y después a leer y escribir esta su columneja.

Bueno, les comento:

Estaba viendo un programa de TV, el programa se lo dedicaron a Vicente Guerrero, los conductores son escritores a nivel nacional muy reconocidos, uno de ellos opinó que el nombre de Vicente Guerrero debía de quitarse del Congreso de la Unión, los otros tres, se le fueron como Gato a bofe.

¿si saben que es el bofe?

Este escritor alegaba que Guerrero solo peleo en su reducto que fue el hoy Estado de Guerrero, que fue un golpista, un arriero que no sabia leer ni escribir, sin un proyecto de nación.

Los otros le preguntaron; ¿qué Guerrillero no es golpista? ¿Por qué si solo peleaba en el hoy estado de Guerrero, lo vino a buscar Iturbide? ¿Por qué hay un Estado de la Republica que lleva el nombre de Guerrero y no de Iturbide? Y el cuño de la frase: LA PATRIA ES PRIMERO.

No imaginaba que en la platica iba a escuchar el nombre de Joel Poinsett, me pregunte; ¿Qué tiene que ver Poinsett en esto? dijeron que había sido un hombre intrigante, insidioso y que había tenido mucho que ver con Iturbide y con Vicente Guerrero.

Así que busqué el Libro Historia de la Masonería en México de 1806 a 1881 y efectivamente ahí encontré varias cosas que merecen ser comentadas.

Joel Robert Poinsett fue un hombre de todas las confianzas del presidente de U.S.A. James Monroe, el lo envió inicialmente a México con la idea de comprarle a México los ahora Estados de Texas, Nuevo México, Alta y Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León.

Mañosamente se infiltro y llegó a tener acceso al Emperador Iturbide, se dio cuenta de la situación económica de México y para dividir la Clase política de México, introdujo el Rito Masónico de York, los hombres políticos y de poder en México practicaban el Rito Escoces que introdujo a México Manuel Codorniù, medico del Virrey Don Juan O’Donojú.

Poinsett participó activamente en el Motín llamado La Acordada donde Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala evitaron que fuera electo Presidente de México Gómez Pedraza esto fue en el año 1828.

Es nombrado Presidente Vicente Guerrero que solo dura en el poder ocho meses, pues el 16 de Diciembre de 1829 el Congreso lo destituye declarándolo: Incapacitado para Gobernar.

Don Nicolas Bravo que era vicepresidente protestó y pidió que Poinsett fuera expulsado de México, Guerrero y Guadalupe Victoria que pertenecían a la Logia de los Yorkina se opusieron, Bravo pertenecía al Rito Escoces y al negársele la petición se levanto en armas, Guerrero lo combatió y lo sometió.

Dentro de los hombres fuerte en la Logia del Rito Yorkino estaban Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Miguel Ramos Arizpe.

Por segunda vez la opinión publica pide la expulsión de Joel R. Poinsett y ese mismo 1829 José María Bocanegra Secretario de Relaciones Exteriores con el apoyo de Lucas Alamán expulsan del país a Joel Robert Poinsett quien sale del país hasta el tres de Enero de 1830.

Poinsett, ofreció a Iturbide la cantidad de $4`Millones de pesos por Texas y al poco tiempo elevó la cantidad a $5`Millones de pesos.

Tampoco debemos olvidar que en el año 1804 Alexander Von Humboldt es interceptado en La Habana, Cuba por personal enviado por Thomas Jefferson quienes lo llevan a la Unión Americana, Humboldt les entrega toda la cartografía de México, sus Zonas Mineras y su potencial económico escondido.

Para cuando Joel Poinsett viene a México en 1822-1823 y viene a Taxco, el ya sabia el potencial metalúrgico que había en Taxco, no fue casualidad que viniera, también para cuando la invasión Norteamericana ya tenían la cartografía para invadir México por Acapulco, decidieron que fuera por Veracruz, pero inicialmente era por la carretera que había diseñado Humboldt.

Así que Poinsett, aparte de ser Político, intrigante también era un Botánico y por eso dispuso llevarse la Cuetlaxochitl o Flor de Noche Buena.

Bueno esto es tan solo Mi Opinión.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

Joseavilesenmiopinionotmail.com

