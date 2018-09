En armas 6 pueblos de la Sierra de Guerrero por inseguridad

13-09-2018

José Molina/API

Chilpancingo.- Habitantes de seis comunidades de la Sierra en los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, se levantaron en armas ante los hechos de violencia que han ocurrido producto de la guerra entre dos grupos delictivos, que ha dejado a más de 150 pueblos sin maestros, médicos y transporte público.

Hombres y mujeres del poblado de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, anunciaron que ante la falta de seguridad por parte de las autoridades, se unieron y levantaron en armas junto con los poblados de La Laguna, Carrizal de Bravo, Campo de Aviación, Camotla la Torre y Filo de Caballos.

Hicieron un llamado al Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, y al Gobierno Federal, para que les brinden seguridad permanente, pues aseguran que los operativos de la Policía Estatal sólo son por un par de horas; “hacen su recorrido, toman fotografías y se retiran”.

Dijeron que llevan cerca de tres meses que en algunos poblados no cuentan con maestros para las escuelas de los tres niveles básicos ni doctores para los centros de salud.

Sin embargo, después de los últimos enfrentamientos entre dos grupos delictivos ocurridos la semana pasada, en todos los poblados de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y algunos de Eduardo Neri se suspendieron las clases y las consultas médicas de forma general.

La tarde del martes, los pobladores de Los Morros se reunieron en una de las escuelas, donde dieron declaraciones a los medios de comunicación, asegurando que están cansados de los enfrentamientos entre los grupos que se disputan la Sierra, pues mantiene una guerra que ha afectado a los ciudadanos.

“Ya estamos cansados de tener que vivir encerrados en nuestras casas por miedo a que ocurran más enfrentamientos, nosotros ya no podemos viajar; algunas mujeres han ido a comprar víveres pero en el camino de Xochipala, hombres armados asaltan a las urvan y les quitan sus cosas”, denunció una mujer, miembro de la nueva autodefensa.

Recordaron que en el mes de octubre se cumple un año de que iniciaron los enfrentamientos entre los grupos criminales que operan en Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, lo que ha dejado decenas de muertos, desaparecidos y desplazados, por lo que las familias de la Sierra se sienten abandonadas “a su suerte”, por los tres niveles de Gobierno.

“La gente está encerrada, otros ya quieren dejar sus pueblos, en el hospital de Filo de Caballos no hay enfermeras, no hay doctores ni medicamentos; no hay nada para comer y nosotros que podemos hacer, pues realmente estamos sufriendo mientras que el gobernador manda a militares y policías, suben pero bajan luego y solo vienen a dar la vuelta”, expresó otro poblador, evidentemente molesto.

“Nosotros somos campesinos, tenemos nuestras tierras donde sembramos maíz, frijol y otras cosas, otros señores tienen ganado pero ya no podemos ir a hacer nuestras labores. Estamos encerrados, por eso estamos pidiendo maestros, doctores y seguridad al señor gobernador, por que la Sierra es grande”, agregó.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó el martes a través de un comunicado que se había implementado un operativo de la Policía Estatal en esos poblados, sin embargo los pobladores denunciaron que siguen abandonados y dijeron que para este día miércoles, no había presencia policiaca. (Agencia Periodística de Investigación)

