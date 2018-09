13-09-2018

En mi opinión

LAS PATADAS ENTRE CUAUTHEMOC BLANCO Y YEIDCKOL POLEVNSKY

José Avilés Cuevas

Que pasa mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores, críticos y amables amigos del Face.

Resulta que en los últimos días se han estando de patadas la Presidenta Nacional de MORENA Yeidckol Polevnsky y el Gobernador electo del vecino Estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco.

Aclaro; nunca he sido admirador de la Presidenta de MORENA, tampoco fui ni soy admirador del futbolista, hoy Político Cuauhtémoc Blanco, a este le reconozco su capacidad como jugador, hombre terco, polémico y hasta grosero, pero sí; siempre hablando de frente.

Con la presidenta de MORENA se ha dado sus patadas, con respeto, pero fuertes, la equidad de género, se aplica, la condición de mujer no importa, en política no hay sexos.

La Polevnsky acusó inicialmente al Temo de no querer dejar al que iba a ser candidato a Gobernador de Morelos Rabidranath Salazar Solorio ser el Secretario General de Gobierno en Morelos, el Temo textualmente ya le dijo que no, que no tiene por qué otorgarle nada.

Yeidckol dice que; pensó que Temo le iba a decir a Rabí; aquí está el Estado de Morelos, ¿Qué vas a querer? Secretarias, Diputaciones, Alcaldías etc. que “nobleza obliga” si Chucha; ¿y tus calzoncitos?

También dice que Rabindranath declinó por el Temo, que el candidato iba a ser Abi.

Mentira; hubo una encuesta entre el Temo y Rabindranath que ganó Cuau.

Cuauhtémoc por su parte dice que su candidatura la negociaron López Obrador con Hugo Eric Flores, presidente del PES Partido en el que milita el Temo.

Inicialmente Cual, le dice a Yeidckol:

La campaña política terminó, ahora somos Gobierno.

Algo equivalente a; El Gobernador electo soy yo y el pastel lo reparto como yo quiero.

Luego la Polevnsky arremete contra José Manuel Sanz, quien fuera representante legal del Futbolista, (también lo fue de Hugo Sánchez) le dice despectivamente “Españolete” sin saber que este señor tiene mínimo cuarenta años de haberse nacionalizado mexicano, lo acusa de comprar a los Diputados de MORENA, posiblemente tenga razón, aunque Cuau dice que quien se fue al PES se fue porque no estaba de acuerdo en que habían nombrado a Javier García “El Gato” coordinador de la bancada de MORENA, el chiste es que la molestia de Yeidckol Polevnsky está fundada en que al irse diputados de su partido perdió la mayoría, perdió el control del Congreso pues la Diputada Tania Valentina Rodríguez del PT fue electa Presidenta de la Junta Política y de Gobierno y Alfonso de Jesús Sotelo del PES, FUE NOMBRADO Presidente de la Mesa Directiva.

Así las cosas en Morelos.

Por otro lado:

¿Se le habrá olvidado a Yeidckol que en el Congreso de la Unión Ricardo Monreal negocio con el Gobernador de Chiapas Velazco la afiliación a MORENA de cinco Diputados del Partido Verde Ecologista a cambio de la Licencia de Velazco para regresar a terminar su mandato como Gobernador?

Escuché a la Polevnsky durante la campaña decir muchas barrabasadas, metiendo en broncas al Peje, tan es así que en los debates en televisa mejor mandaron a Tatiana Clouthier porque Yeidckol no daba una.

Por otro lado; el haber entablado un juicio en contra de las Leyes Mexicanas para cambiarse el nombre de Petra, Juana o como se haya llamado para ponerse un nombre y apellido Ruso, Polaco o Yugoslavo, a mi en lo personal no es de mi agrado, es como avergonzarme de ser mexicano.

Bueno, esta es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

