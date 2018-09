12-09-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

CONGRESO: NOMBRADA LA JOCOPO

Los de ayer, fueron acuerdos casi tersos: Los diputados prefirieron guardar sus fierros calientes. Hubo cero confrontaciones entre legisladores locales.

Tampoco hubo ríspidos debates durante las dos sesiones en el Congreso Local. Los legisladores prefirieron desahogar la agenda.

Acordaron aprobar al recipiendario de la presea Sentimientos de la Nación. Era lo más urgente.

Y también acordaron la comparecencia del Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

Se impuso la lógica en el Congreso y fue nombrada de manera equilibrada la Junta de Coordinación Política (JoCoPo).

La JoCoPo tendrá como presidente al diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Héctor Apreza Patrón (PRI), es el Secretario de la JoCoPo.

A Morena, por ley le corresponde la Presidencia de la JoCoPo, por ser mayoría en el Congreso.

Al PRI le toca la Secretaría de la JoCoPo, por ser segunda fuerza en el Congreso.

Así está plasmado en la ley. No existe ninguna imposición, ningún agandalle ni nada por el estilo.

Las vocalías fueron cedidas al resto de partidos de la chiquillada; el pastel fue repartido en partes iguales.

Vocales: Celestino Cesáreo (PRD), Manuel Quiñones (PVEM), Guadalupe González (PAN), Leticia Mosso (PT) y Arturo López Sugia (MC).

En el Congreso, se impuso la cordura en las últimas horas, por una poderosa razón: Estamos en la víspera de un importante y emblemático evento anual:

-La Sesión Pública y Solemne para conmemorar el 205 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac.

La ceremonia se llevará a cabo este jueves 13 de septiembre en el interior de la catedral Asunción de María, en Chilpancingo.

Muy importante tal evento que reúne a casis toda la clase política de Guerrero; pero ahora será muy diferente.

Diferente, porque ahora el Poder Legislativo tiene mayoría de diputados del partido Morena, del presidente electo AMLO.

El PRI y el PRD, fueron desplazados no solo en Guerrero sino en casi media República, tras el Tsunami AMLO.

No es la primera vez que el PRI pierde mayoría en el Congreso; ya ocurrió en el pasado reciente ante el PRD.

El PRD ya ha tenido como presidentes de la extinta Comisión de Gobierno del Congreso a los siguientes diputados: Carlos Reyes, Armando Chavarría, Faustino Soto, Celestino Cesáreo y Bernardo Ortega.

PRI y PRD, ya había saboreado las mieles del poder. Pero esa es otra historia del poder… Legislativo.

AMLO, había sido propuesto para recibir la presea Sentimientos de la Nación, pero por razones obvias -y políticas- tal propuesta no prosperó.

La recipiendaria de la presea SDLN, le será entregada a María Luisa Garfias Marín, ex diputada del PRT. Los diputados así lo aprobaron ayer.

Si María Luisa, tiene o no méritos para recibir tal presea, el pueblo de Guerrero es el mejor juez y que la opinión pública lo manifieste.

EL INFIERNO ENTRE FISCALES.

Muy arrepentido se ha de encontrar el ex Fiscal General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, por haberle dado un varazo al panal: ¡Todas las avispas se le fueron al rostro!

Columnistas de la capital del país señalaron al ex Fiscal Olea Peláez, como autor intelectual de la filtración al diario Reforma que publicitó una supuesta compra de una mansión que también supuestamente hizo el Fiscal guerrerense, Jorge Zuriel de los Santos.

Al abogado Olea Peláez le sacaron los trapos al sol. Lo señalaron de haber utilizado la FGE para hacer grandes negocios mediante su despacho al que le turnaban los casos más jugosos y escandalosos donde hubo mucho $$$ de por medio.

Existe una regla no escrita entre los servidores públicos que tienen poder: Cuando dejan el cargo –por la razón que sea- deben irse en total silencio, casi al ostracismo; no voltear para atrás, no tomar represalias y menos ocuparse de quien lo releva en el puesto.

En pocas palabras, guardar sepulcral silencio, quedarse callado. Don Xavier Olea Peláez, hizo caso omiso a esa famosa regla no escrita; agitó las aguas y se le soltaron los demonios. ¡Calladito se ve más formalito!… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

