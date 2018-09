12-09-2018

En mi opinión

LAS CUENTAS ALEGRES DE ESCALONA

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y amables lectores, amigos y críticos en general, ya estamos inmersos en el mes patrio, ya se inicio el protocolo de la entrega recepción del Ayuntamiento Municipal, imagino que en pocos días comenzaran a circular las invitaciones para la ceremonia del Cambio de Administración.

Una pregunta suelta; ¿vendrá el Gobernador de la Paz y el Orden?

Bueno, resulta que la semana pasada estuvo en Taxco el titular de PROTUR en el Estado, el decano de esa Institución Ernesto Rodríguez Escalona, tuvo una reunión y rueda de Prensa.

Platicando con mi amigo el Corresponsal de la Jornada en Taxco Raymundo Ruiz, salieron estos comentarios.

Rodríguez Escalona piensa que los Taxqueños somos estúpidos, que no pensamos, siempre haciendo cuentas alegres.

Ahora salió con la indexada que la Feria de Plata, las Jornadas Alarconianas y el festival Raful Krayem fueron realizados con recursos que el Congreso del Estado asigno a la Secretaria de Turismo y que esta asigno a la Secretaria de Cultura.

Consultando la Ley de Egresos del Gobierno del Estado se observa que efectivamente los recursos están etiquetados para la SECULTURA y no para FONATUR.

No conforme con eso se dejó decir que la Ley Orgánica (no dijo cual, imagino que la del Estado) los mandata a realizar en estrecha colaboración eventos para la Cultura, pero que también son Turísticos.

Lo que si los $3´millones de pesos de la Feria de la Plata y el $1´700 (un millón setecientos de las Jornadas) salieron de Turismo. Dijo también que este año, el Gobierno del Estado ha gastado $50´millones de pesos en promoción turística para Taxco.

¿es creíble eso?

Respecto a la ocupación Hotelera en Taxco, en lo personal se me hace difícil tener un dato fidedigno.

¿Por qué? Porque en los 18 años que trabajé en la rama turística, aprendí como se llevan las estadísticas de ocupación hotelera.

Al menos en ese tiempo, los Hoteles reportaban a Turismo la ocupación diaria.

Al día de hoy, los cuartos del Hotel de la Borda están al 50% de poder ser ocupados, los Hoteles Victoria y Rancho Taxco ya no existen, tampoco la Hacienda del Solar ciertamente hay pequeños nuevos Hoteles, pero no creo que estos tengan la capacidad rentable de los tres mencionados con anterioridad, además los nuevos Hoteles no están agremiados a la Asociación de Hoteles y Moteles de Taxco, por lo tanto, no informan de su ocupación.

Ciertamente voy al Zócalo de Taxco y observo bastante movimiento turístico, pero es turismo de la Ciudad de México, de Cuernavaca o de alguna ciudad que van y vienen el mismo día y no se hospedan.

Seria conveniente que FONATUR, o la Delegación de Turismo en Taxco, informaran al pueblo de Taxco cuantas habitaciones hay en Taxco, cuales son los nuevos hoteles, sus tarifas, que servicios ofrecen, etc.

Hace algún tiempo fui a desayunar al Hotel Western, me di cuenta que su estacionamiento estaba por la Garita y el Hotel en la Plazuela de San Juan, a un cliente le super urgía salir y tenia que esperar a que le trajeran su coche desde la Garita.

Ese tipo de servicios son negativos para el turismo.

Otra cosa:

En cualquier destino turístico ofertan temporadas altas y bajas, sea cual sea el destino, llámele Riviera, Cancún, Acapulco, Mazatlán, etc. solo aquí en Taxco en cualquier parte del año las tarifas son las mismas.

Taxco es Mágico, tiene una belleza incomparable, solo que los prestadores de turismo solo ven su economía.

Bueno, esta es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

