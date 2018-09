06-09-2018

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿El periodismo amarrillista?

La responsabilidad de los medios de comunicación, es social. De los periodistas igual.

Por ello, cuando leo noticias falsas (Fake News), entiendo parte del propósito, pero lo rechazo por ser una forma de chantajear o difamar.

El problema de las Fake news, es que ahora con las nuevas formas de comunicar, una noticia difamatoria puede dar la vuelta al mundo, sin ser detenida, hasta que él o los afectados, se dan cuenta y salen a dar su versión de los hechos.

Difama que algo queda.

Hoy, se publica en primera plana en un medio de circulación nacional una noticia sensacionalista, con ese propósito, pero con alto grado de morbo y amarillismo, por el manejo que se realiza.

“Estrena Fiscalía y mansión”, así es como un medio informativo, acusa a un funcionario del estado de Guerrero de haber sido nombrado recientemente como Fiscal y a 5 meses de ello estrena casa en zona exclusiva de Acapulco, con un precio de 20 millones de pesos.

A pregunta expresa al nuevo Fiscal Jorge Zuriel de los Santos, sobre el tema, asegura: “No he comprado nada para mi beneficio. Mi tema es trabajar para hacer eficiente la Fiscalía”.

Al revisar la información publicada, no tiene fuente informativa, no tiene autor y carece de datos oficiales que establezcan la veracidad de su información, como es una obligación de todo medio informativo.

Luego entonces, no podemos ir por el mundo tirando lastre, difamando, inventando noticias y afectando prestigios de cualquier ciudadano, sin considerar que los nuevos tiempos, obligan a ser más responsables con los ciudadanos.

En México, hay revistas, medios nacionales, programas de televisión y radio, que se suman a las redes sociales, que aunque está regulado el derecho de réplica, se niegan a publicar aclaraciones de los afectados.

Hay revistas y periódicos nacionales que tienen un record elevado de publicación de noticias difamatorias y que se encubren en posturas radicales al informar, que no aceptan réplicas ni reclamos por publicar noticias falsas.

El ciudadano común, queda inerme ante cualquier información que falte a la verdad. En el caso de los funcionarios, ellos sí pueden utilizar sus aparatos de prensa para tratar de evitar daños mayores.

Y la normatividad al no aplicarles sanción a los medios, sino que es motivo de procesos administrativos largos y tediosos, donde el afectado renuncia a seguir exigiendo un desmentido.

Pero la mancha queda y el daño también.

