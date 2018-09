06-09-2018

Por Manuel Tello Zapata

FALSO ATAQUE CONTRA EL FISCAL

Gran sorpresa causó que el conocido periódico de circulación nacional Reforma, sin aportar pruebas o fundamento alguno, denunció que el Fiscal General del Estado Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, había adquirido una lujosa mansión en el puerto de Acapulco, valuada (por el periódico aludido) en diez millones de pesos.

El conocido diario tan solo publica una fotografía tomada desde el exterior de la supuesta casa que compró el Fiscal General en la carretera escénica, lo que no tiene valor probatorio alguno. Sin citar fuente alguna, describe el interior del inmueble como si el dueño les hubiese dado permiso para entrar. “la propiedad cuenta con alberca, seis recámaras, dos cocinas integrales, un roof garden de palma con vista al mar y cuarto de vapor”.

Obviamente, el fiscal General Jorge Zuriel de los Santos, negó en forma categórica ser propietario de una casa en Acapulco con valor de diez millones de pesos. El funcionario radica en forma permanente desde el 2015 en Chilpancingo y por más de diez años ha ocupado su mismo domicilio particular y familiar en la colonia Progreso de Acapulco, muy diferente a la que menciona Reforma.

Resulta lamentable desde luego, que un periódico que se dice serio en sus informaciones, publique una noticia que carece de fuentes dignas de crédito, o cuente con documentación oficial que confirme la veracidad de lo que afirma. Es por eso que el Fiscal General exigió a dicho diario que confirme la veracidad de su denuncia, o que se retracte.

Desde su arribo a la Fiscalía General hace seis meses, Jorge Zuriel de los Santos ha logrado éxitos de buen nivel y por eso se está ganando el odio y perjurio de mucha gente, que dentro de su resentimiento, son capaces de armar este tipo de difamaciones.

SUSPEG; IMPORTANTE CONVENIO.

Con la finalidad de darle una mayor promoción al Conjunto Turístico Jacarandas, entre los trabajadores afiliados al ISSSPEG, sean activos, jubilados o pensionados, el Secretario General del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), David Martínez Mastache, firmó un importante convenio de colaboración con el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado (ISSSPEG), José Manuel Urióstegui Alarcón.

De esta forma, los trabajadores sindicalizados podrán disfrutar de hasta un 20% de descuento en los servicios de restaurante, hospedaje, renta de espacios para eventos sociales y culturales, que ofrece Jacarandas, presentando solo la credencial del ISSSPEG para confirmar la acreditación.

Por otra parte, el Secretario General del SUSPEG, David Martínez Mastache, presidió durante la semana anterior la primera Sesión Extraordinaria del H. Consejo General, donde se informó a la mesa que conforman las diversas Secretarías seccionales sobre los avances, logros y proyectos de reformas realizadas a sus estatutos jurídicos del sindicato.

PEÑA, BUEN PRESIDENTE: HAF Y AMLO.

Luego de que el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, pronunciara un mensaje en Palacio Nacional al que asistió el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, que marca la recta final de su administración, el mandatario guerrerense le expresó un reconocimiento, por el respaldo que siempre le brindó a los guerrerenses con importantes inversiones para infraestructura y programas sociales.

Añadió que la alianza de Peña Nieto con los guerrerenses, quedó demostrada durante las contingencias por los huracanes Ingrid y Manuel, donde el Presidente participó activamente con una inversión superior a los 44 mil millones de pesos, que se aplicaron en la reconstrucción del Estado, trabajo que tuvo la supervisión permanente del Presidente.

A varios años de distancia, muchos nos hemos olvidado de todo el apoyo que destinó Peña Nieto para nuestro pueblo, que permitieron devolver el entorno urbano que los huracanes dejaron semi destruido en muchas regiones del Estado. Astudillo Flores enfatizó que la administración federal entrante, encontrará bases sólidas para arrancar su nuevo gobierno. “No encontrará un país en ceros”,

Lo anterior fue ratificado por el propio Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su visita al Estado de Nuevo León, dijo que recibirá un país más fuerte que hace seis años. Destacó que afortunadamente nuestro país no pasa por una crisis económica o financiera y hoy es más fuerte.

López Obrador añadió que la forma como se ha desarrollado la transición en el gobierno, ayuda mucho a que todo fluya con armonía. “Hay problemas, es público, es notorio; pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad; no hay crisis política; no tenemos crisis financiera; no nos pasa lo que sucede en Argentina; eso también hay que considerarlo”.

AMLO añadió que sí tenemos problemas graves. “Hay inseguridad mucha violencia; pero hay condiciones también porque hay ánimo de esperanza en la gente, de que las cosas van a mejorar y vamos a estar a la altura de las circunstancias”, dijo el Presidente electo.

Las cosas que están sucediendo hablan muy bien acerca de que se exageraron por motivos electorales, las fallas del gobierno federal que encabeza hasta ahora Peña Nieto. Por otra parte, al Presidente actual también le faltó gente que le manejara la comunicación social, para que se destacaran no solo sus fallas, sino sus grandes logros, como la infraestructura caminera que es enorme, y muchos otros. AMLO reconoce que Peña Nieto fue un buen presidente, que bueno.

