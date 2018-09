Se declaran en paro 34 planteles de la UNAM

05-09-2018

Con la adhesión de siete nuevas escuelas, suman 34 los planteles de la UNAM que declararon paros de 24, 48 y 72 horas tras la agresión de grupos porriles contra alumnos que se manifestaban pacíficamente frente a la Torre de Rectoría, el lunes por la tarde.

De acuerdo con reportes en redes sociales, a las 27 que se habían registrado anteriormente, se sumó la FES Zaragoza, que suspenderá actividades durante 48 horas; las facultades de Contaduría y Administración y de Ingeniería, con 48 y 24 horas respectivamente. De la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) se sumaron los planteles Miguel Schulz y Pedro de Alba, con 48 horas cada uno; además de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia, que parará 24 horas.

La Facultad de Derecho tendrá un paro administrativo de 48 horas.

Durante este martes, se celebraron asambleas estudiantiles en las facultades y escuelas que se encuentran en Ciudad Universitaria; en los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) que se encuentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México; en las nueve Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP), así como las cinco Facultades de Estudios Superiores (FES).

De la ENP entraron en paro de 48 horas los planteles: Erasmo Castellanos, Antonio Caso y Ezequiel Chávez; y se mantiene en indefinido José Vasconcelos.

Del CCH están en paro indefinido los planteles Azcapotzalco y Naucalpan, mientras que Sur y Vallejo parará durante 48 horas, y Oriente hasta el viernes, reanudando clases el sábado.

En las FES, se fue a paro de 72 horas Acatlán, mientras que Aragón, Cuautitlán e Iztacala suspenderán actividades 48 horas.

En tanto a las facultades y escuelas entraron en paro de 48 horas: Filosofía, Psicología y Química; el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos; la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción; y la de Enfermería y Obstetricia.

De 72 horas están: Arquitectura, Ciencias, Música, Odontología y Posgrados; Ciencias Políticas y Sociales permanecerá sin clases hasta el viernes; Artes y Diseño, Contaduría y Administración, Derecho, Ingeniería, Veterinaria y Zootecnia se mantienen en asambleas al igual que la Escuela Nacional de Trabajo Social.

Economía y Medicina mantienen un paro activo de 48 horas.

En esta ocasión discutieron paros escuelas que regularmente no participan en este tipo de protestas, como la Facultad de Medicina, donde se determinó un paro de 48 horas, y la Facultad de Derecho, donde los estudiantes propusieron un paro administrativo de 48 horas que sometieron a consulta salón por salón.

“Vamos a estar realizando diferentes actividades, desde cursos de primeros auxilios hasta de concientización política, buscando consolidar el movimiento estudiantil dentro de la facultad y demostrar la necesidad de las asambleas ante este tipo de cuestiones en las que el estudiantado es aplastado por orden directa de la Rectoría. Este golpe le duele a todo el estudiantado, es un golpe de terror por parte de la Rectoría”, explicó Ángel Gabriel Alva, alumno de la facultad de Medicina.

En las asambleas, los estudiantes demandaron medidas “efectivas” de seguridad, la expulsión de los grupos porriles que operan en la universidad, “menos rechazos enérgicos y más acciones contundentes” de la Rectoría ante la violencia que enfrentan los alumnos, y reclamaron el despido de Teófilo Licona, coordinador de Vigilancia UNAM, a quien responsabilizaron de no haber intervenido para frenar las agresiones de los porros.

“El tema de la seguridad es el primer tema, uno de los más importantes. Queremos a todos los grupos porriles y represivos fuera de la universidad, entre ellos al personal de confianza de Auxilio (Vigilancia) UNAM, que no es lo mismo que los trabajadores. Queremos que se castigue a los culpables de la agresión del lunes en contra de los compañeros de CCH, la democratización de la UNAM y el levantamiento del pliego petitorio de los compañeros del CCH”, dijo Alondra Ramos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Externaron su preocupación e indignación por los hechos ocurridos el lunes, pero también por la actuación de las autoridades universitarias y la necesidad de replantear e inclusive desarticular el cuerpo de Vigilancia UNAM, que no intervino durante el ataque a los alumnos que se manifestaron el lunes.

“El mensaje es que las autoridades de la universidad no nos representan ni se preocupan por nuestra seguridad, están en contra de nosotros”, dijeron alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras.

“Para conseguir el castigo a los agresores, debemos explotar nuestros recursos como abogados al máximo para castigar a los que fueron. Esta culpa se cierne sobre (Enrique) Graue, (Benjamín) Barajas (director general de CCH), y Auxilio UNAM que ayer brillaron por su ausencia”, expresó otro alumno de la facultad de Derecho.

