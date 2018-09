05-09-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

MORENA: VAN POR TODO

No solo pretenden controlar la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, sino también el predominio en los estados donde el partido Morena obtuvo mayoría en los congresos locales. El objetivo de Morena es ser mayoría en todo. El fin justifica los medios.

No sorprende que la mayoría de los políticos aun cuando no se sientan plenamente en sus cómodos sillones (diputados locales y federales, senadores) ya estén pensando en catapultarse hacia otro cargo. Tal práctica parece imposible evitarla. No existe fórmula para evitar la operación chapulín.

Todo lo que ahora tiene Morena a nivel nacional -La Presidencia de la República, varias gubernaturas, el control de varios congresos locales- el PRI ya lo tuvo en su mejor momento del reinado tricolor. Pareciera que el viejo PRI se recicló para convertirse en Morena. No se ve otra lectura política.

La vieja escuela política del PRI vuelve por sus fueros con otro color (Morena); éste partido fue fundado por un veterano ex priista: Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo; Morena está apuntalado por veteranos mariscales de campo como el ex líder nacional del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena.

AMLO, fue líder estatal del PRI en su natal Tabasco y cuando los duros del tricolor –la Nomenclatura fascista priista- le negaron la candidatura a gobernador, entonces se pasó a las filas del PRD. De este partido AMLO pasó a ser jefe de gobierno del Distrito Federal.

El ahora presidente electo AMLO combatió a la mafia en el poder; o sea al PRI que tras bambalinas dirige el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Viene la pregunta: ¿Invitará AMLO a su toma de protesta a los ex presidentes priistas y panistas, el 1 de diciembre?

DIPUTADO DEL PT, HACIA MORENA.

Pensando en crecer políticamente pero de manera oportunista, el diputado local Servando de Jesús Salgado Guzmán se pasó a las filas de la fracción parlamentaria de Morena, en el Congreso Local. No existe ley que evite el “chapulineo”.

La fracción de Morena ahora tiene 23 diputados en el Congreso; o sea está empatado con el resto de las fracciones y representaciones, sumados todos estos juntos, como el PRI, PRD, Verde, PAN, MC.

No provocará extrañeza que en cualquier momento algún diputado del resto de las fracciones se pase al grupo del PRI. Parece que los partidos y sus líderes juegan a las fuercitas sobre la mesa.

Lo más probable es que el diputado desertor del PT –Salgado Guzmán- ya esté pensando cómo le devolverán el favor los de Morena, por pasarse a sus filas donde hasta con porras y aplausos lo recibieron.

Servando, “quedó bien” con los jefes de Morena, y para dentro de menos de tres años podría postularse como candidato a la alcaldía de Chilpancingo, con la esperanza de que Morena siga su racha ganadora.

Sin adelantar vísperas, para dentro de menos de tres años habrán ocurrido muchas cosas: Si Antonio Gaspar Beltrán hace un buen gobierno municipal en Chilpancingo, el PRD podría repetir el triunfo; pero si ocurre lo contrario la gente buscaría tener otra alternancia, con distinto color. Veremos y comentaremos.

…DE LA GRILLA… A LA SILLA…

Trasciende que pronto será nombrado un nuevo titular en la Secretaría de Educación estatal; se insiste que será la ex diputada local Beatriz Alarcón Adame, quien conduzca tan importante como conflictiva dependencia… Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) analiza nombres de militares para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, tras la renuncia del general Pedro Almazán… El gobernador Héctor Astudillo Flores, hará sus cambios de colaboradores bien pensados casi a la mitad de su sexenio. En el medio tiempo del partido, como en el futbol… El cambio de titular en la SEG, derivará con otros nuevos nombramientos para sacar de allí a ciertos funcionarios infladitos y prepotentes (Subsecretarios y directores de áreas) quienes se sienten inamovibles, como si hubiesen comprado el hueso… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

Comments

comments