03-09-2018

EN MI OPINIÓN

ARGENTINA, VENEZUELA Y TAXCO

José Avilés Cuevas

Que pasa mis queridos y finos amigos, lectores y críticos, como como los trata el tiempo de lluvias, para mi excelente aunque un poco menos que el año pasado, la obra que están realizando en la carretera nacional, a la altura del antiguo Restaurante El Bonanza, a los que vivimos fuera de la ciudad de Taxco nos cuesta un poco de tiempo más trasladarnos a Taxco ciudad, pero sabiendo o conociendo los accesos a la ciudad por la vía alterna, nos es un poco más fácil.

Bueno, pues resulta que viendo algunos noticiarios se entera uno de los problemas que hay en otros países, estuve viendo el gran problema que se avecina en la República de Argentina, algo que las personas no alcanzan a sopesar, pues este problema redunda en la paridad de la moneda mexicana.

Resulta que Argentina está padeciendo una inflación de más de 30% y la paridad del peso argentino es de $40.00 pesos argentinos por cada dólar.

Algunos dirán; ¿y eso que? A nosotros no nos importa, eso es en Argentina, pero el Fondo Monetario Internacional ya les adelantó el préstamo que tenían para 2020 y 2021 y tratar de medio solucionar su problema.

De la manera en que el problema de Grecia hace años y de Marruecos recientemente nos afectó, de la misma manera nos afecta en la paridad de nuestra moneda.

Este problema de Argentina es añejo, no es bronca de La Rúa, ni de Julieta Fernández es de la mala Administración de los políticos en general de Argentina, que maquillaron cifras y no hablaron con la verdad.

Ahora; ahí están las consecuencias.

El día de ayer me reí un buen rato, resulta que un viejo y buen amigo Taxqueño, admirador del Peje, compartió en las Redes Sociales una nota que decía: Todavía no es presidente de México y ya el dólar está bajando, posiblemente llegue a $15,00

Yo creo que mi buen amigo no ve las noticias o no lee el Economista, el Dólar en México la compra del dólar sigue a un poco más de $19.00 y no depende de AMLO si sube o baja, pero siguen adorando al Peje.

Respecto a Venezuela, me da tristeza ver a los hermanos venezolanos en un éxodo, buscando nuevos horizontes, con una inflación de 1´000,000 %, con escases de alimentos, de medicamentos, con niños en avanzado estado de desnutrición, buscan el apoyo en Brasil, Colombia y Perú.

Me tocó ver un noticiario de una joven que aspira llegar a México, al Estado de Veracruz donde vive parte de su familia, tan crítica está la situación en Venezuela que la Unión Europea está a punto de enviar un apoyo económico a Colombia de varios millones de Euros para apoyo y tratar de paliar la situación de los hermanos venezolanos.

Aquí en Tehuilotepec, tengo una sobrina política venezolana, se casó con un sobrino de aquí de Tehui, ella me platica como esta sus padres, sus hermanos, su familia en general y la verdad da tristeza.

Solo algunas personas comentan que eso está orquestado por el Imperio Yanqui, que Televisa publica esto porque le retiraron una concesión en Venezuela.

Cuanta miopía.

Respecto a Taxco:

El día de antier que escribí, la entrega que publiqué el día de ayer respecto a la Ley Dimayuga, no tuve la más remota idea de lo que ayer iba a acontecer en Taxco, el bloqueo de parte de algunos campesinos, a las principales entradas de la Ciudad.

Yo no fui a la Ciudad ayer, solo me enteré por las Redes Sociales, por mis amigos y por mi familia que va a trabajar a Taxco y uno de ellos a la Politécnica a Puente Campuzano.

Me platicó un amigo que tenia que realizar un pago en Transportes en el Gigante y no pudo pasar, otra amiga salió de Casa Jana brincando quien sabe por dónde, las combis de mi pueblo bajaban por el Rastro, por la ampliación Vicente Guerrero, por los Jales o por Cantarranas, de ida por la Vía alterna hasta el Panteón, total; un verdadero caos vial.

Precisamente de eso trata la Ley Dimayuga, en regular la Libertad de Expresión, en los bloqueos, tanto a particulares como a vehículos que prestan servicios de auxilio como Ambulancias.

La bronca es; ¿qué o cual autoridad en nuestro Estado va a aplicar esta ley?

Por eso ayer escribí que esa Ley es Letra Muerta.

