03-09-2018

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

• ¿Fracasa la alianza Morena-PRD?

Mi no entender, dijera la gringa.

El mensaje del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores de los estados, ahora en la pasada reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, es que los Comisionados federales, serán enlaces, que permitan una relación armoniosa y coordinada entre la Federación y los gobiernos estatales. Habrá que esperar que así ocurra.

Posterior a que le entregaron su nombramiento como Presidente electo, estableció que los líderes y representantes sociales de Morena, eviten “marearse”, y confundir el triunfo con la promoción personal como en el pasado y evitar generar problemas artificiales o superficiales, además de intentar avasallar a sus contrarios.

Tal pareciera que la inconformidad que generó el anuncio de los Comisionados federales, fue grande que hubo necesidad de que el gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, hiciera uso de la palabra en la reunión de la Conago, en representación de los gobernadores priistas y la respuesta llegó de inmediato en el sentido apuntado arriba. No habrá avasallamientos, ni agandalles, sino coordinación.

Entiendo que la duración de 12 horas de negociación el pasado miércoles en el Congreso de Guerrero, me alarme. Todos sabíamos que estaba prevista la reunión del Pleno de los diputados para elegir a sus coordinadores desde temprano. Pero los partidos Morena-PRD, buscaron forzar a toda costa la asamblea y tener la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, violentando la ley, buscando que una votación mayoritaria, impusiera una ilegalidad.

Lo ocurrido este miércoles, debe poner a reflexionar a quienes buscaron violentar la norma e imponer criterios ajenos a la legalidad, que no es por ahí, como pueden empezar a mostrar que quieren cambiar las cosas. El oficio político implica saber negociar. Capacidad, conocimiento y experiencia.

Si algo rechaza la gente es el engaño. El voto multiplicador, fue para que los políticos, se comporten correctamente, respeten la ley y hagan lo necesario, para que todos se muevan dentro de ese margen.

Se debe entender que todos los mexicanos nos vamos a necesitar. No es buscando aplastar al contrario, como demostraremos que las cosas se van a hacer diferente al pasado.

La corrupción, inicia por no buscar la coordinación de esfuerzos, y suponer o pretender hacer las cosas solas, sin los otros, sin nadie más.

Y quien ha dado muestras de que las cosas se guiarán por criterios de no corrupción, claridad y transparencia en la conducción de los políticos ganadores de Morena, ha sido su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Al final de cuentas, los políticos de Morena que ganaron, no son santos y no podrán hacer milagros. Son humanos.

Y se ha visto que la sociedad avanza, mejor cuando hay acuerdos, cuando hay intereses mutuos en la diversidad y que al final de cuentas, ganará imagen quien logre conducirse mejor, dentro de los nuevos lineamientos sociales y políticos.

Repetir, los excesos, la corrupción del pasado, sólo generará retrocesos mayores. Al tiempo.

