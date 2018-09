Jornada Electoral en paz gracias a coordinación entre autoridades: Lorenzo Córdova

03-09-2018

• En gira de trabajo por Guerrero, reconoce que instancias gubernamentales federales y locales dieron acompañamiento y respeto a la autonomía de los órganos electorales

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello afirmó que el hecho de que la pasada Jornada Electoral del 1° de julio se haya realizado en paz y sin incidentes graves que lamentar, es producto de la coordinación entre autoridades electorales y gubernamentales.

En conferencia de prensa en esta ciudad, el Consejero Presidente agradeció la coordinación y disposición de las distintas instancias gubernamentales federales y locales de acompañamiento y a la vez de respeto a la autonomía de los órganos electorales.

“Somos órganos autónomos y somos muy celosos de nuestra autonomía, pero ello no implica que no asumamos que somos órganos del Estado y que la llegada a buen puerto de las elecciones suponga una necesaria coordinación y colaboración de las autoridades electorales con las instancias gubernamentales, particularmente de las instancias de seguridad”, mencionó.

Lorenzo Córdova lamentó que los grandes problemas nacionales que aquejan a la sociedad, como la pobreza inaceptable, la desigualdad ofensiva, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, afecten en algunas zonas del país la forma en que se desarrollan los procesos electorales.

“Éstas fueron elecciones que tuvieron que desarrollarse en un lamentable, preocupante y doloroso contexto de violencia, pero la violencia estaba allí antes de las elecciones”, explicó.

Acompañado por el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina; el Vocal Ejecutivo en la entidad, Dagoberto Santos; así como el Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, J. Nazarín Vargas; Córdova Vianello señaló que las pasadas elecciones no fueron sencillas en una entidad que lamentablemente está aquejada por muchos de los grandes problemas nacionales.

Añadió que “el hecho de que un estado con las complejidades sociales, económicas, de seguridad como las que vive el estado de Guerrero, haya sido una entidad en donde la totalidad de las casillas planeadas se hayan instalado, habla no solamente de la capacidad técnica de las autoridades, sino, sobre todo, de la vocación de la ciudadanía de apropiarse de las elecciones”.

Por su parte, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Dagoberto Santos subrayó que en Guerrero se alcanzaron logros importantes con la totalidad de casillas, el número de funcionarios electorales, la menor sustitución de supervisores electorales y una de las mayores participaciones en simulacros, a pesar de que el proceso electoral en la entidad, “estuvo caracterizado por la inestabilidad social, la desigualdad en el acceso de oportunidades, la restricción de derechos políticos de ciertas regiones en la entidad, el clima de miedo e inseguridad y por las prácticas reprobables de compra del voto popular”.

Más allá de números y logros, dijo que se percibe a futuro un déficit de cohesión social y de cultura política democrática en la región. “Una democracia genuina no puede florecer, arraigarse o consolidarse bajo estas condiciones”, aseveró

Por ello, el Vocal Ejecutivo consideró que la contribución con la ciudadanía no termina con la culminación de las elecciones, por lo que “el INE puede convertirse en un mecanismo confiable que permita a la población guerrerense conocer sus derechos y deberes, sus responsabilidades y funciones, sus contribuciones y límites para evitar que se generen falsas expectativas en el sistema democrático”.

El Consejero Presidente del INE visitó la Junta Distrital 04 en Acapulco, donde ponderó el trabajo realizado por las y los trabajadores del Instituto en una zona turística que por la movilidad de su población representó un reto mayor.

Lorenzo Córdova reconoció que el éxito de la elección fue producto no de la suerte, sino de que la autoridad electoral se preparó para todos los escenarios posibles.

Por la tarde el Consejero Presidente acudió a también a la Junta Local Ejecutiva del INE en Chilpancingo.

Comments

comments