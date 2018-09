Tienes todo pero aún así te sientes vacía por dentro… si este pensamiento ronda por tu cabeza seguramente has sentido una especie de soledad, estás segura que necesitas “algo” parasentirte 100% completa pero no logras saber qué es.

Y tienes que saber que ese ‘algo’ es la necesidad de cariño y aprobación que estás buscando externamente y no en tu interior.

Muchas veces ese “vacío emocional”nace de creer que nada de lo que hacemos vale la pena, esto nos lleva a alejarnos de nuestra propia vida y creamos una dependencia excesiva de atención por parte de los demás.

Es importante atacar este problema desde raíz, sobre todo solucionando esas dinámicas que lo producen para así vivir plenamente yfelices.

Aquí la guía para dejar de sentir vacío emocional y recuperar tu fuerza interior:

1. Vence el miedo a la soledad

Lo que probablemente más te duele es sentirte sola, desamparada o incomprendida. Una forma excelente de combatir esta sensación es volviendo a conectar contigo, tratarte con cariño y respeto, darte atención y cuidado.

Porque la persona más importante que tienes en tu vida, no es tu pareja, no es un familiar, no es tu mejor amiga; eres tú.

2. Identifica lo que te hace daño

Para conectar con tu ‘yo interior’ necesitas entender qué es aquello que no te gusta de ti y trabajar en ello.

Pero también, saber qué actitudes de otras personas te molestan, cuando las tengas conscientes decide alejarte y mejor preocúpate por crear situaciones que te hagan sentir verdaderamente feliz.

3. Piensa en positivo

Evita repetirte una y otra vez que no puedes, que no te atreves, que no eres capaz o que si no haces cierta actividad decepcionarás a otros.

Intenta dar pasos cortos pero seguros y felicítate a ti misma por cada logro que realizas.

4. Sé tu prioridad

Construye tu propio camino a la felicidad y al bienestar, tú eres la única responsable. Nadie llegará a salvarte, ni sería sano que lo hiciera.

Empieza a pensar qué quieres, a dónde quieres llegar y plantéate objetivos para lograrlo.

5. Acepta la realidad

Para finalizar, ya no vivas en el pasado o en el futuro, ambos sólo te crean culpa y ansiedad.

Concéntrate en lo que tienes ahora y disfruta cada momento que se presenta con la mayor alegría.

