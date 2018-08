31-08-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

BUEN RUMBO EN EL NUEVO PARLAMENTO LOCAL

Luego de que todo mundo pensó que la primera reunión de la nueva legislatura local, sería un agarrón como de chivos en cristalería, las cosas tomaron el rumbo correcto y después de nueve horas de intenso diálogo, triunfó la madurez política y la construcción de acuerdos, con todo el respeto a la Ley que regula el Congreso del Estado.

Los coordinadores de cada fracción supieron mantener el diálogo positivo y se repartieron con mucha lógica el pastel que estaba puesto en la mesa. La Presidencia de la Junta de Coordinación Política quedó en manos de MORENA, con su coordinador de fracción, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y la Presidencia de la Mesa Directiva le correspondió a la segunda minoría: el PRI, con la Diputada Verónica Muñoz Parra, una mujer con bastante experiencia y conocimiento que sabrá coordinar las sesiones con tino.

Luego de las afirmaciones rijosas que hiciera Pablo Amílcar antes de que le quitaran la curul, que el TRIFE le devolvió hace unos días, el coordinador de Morena retornó con otra mentalidad, dejando atrás el discurso de campaña. El miércoles aseguró que su fracción no está con el ánimo de avasallar a nadie porque no es el estilo de MORENA.

“No somos una fuerza que imponga, sino que convenza, y que transforme. Queremos llegar a acuerdos; nuestra disposición no es que Morena tenga que encabezarlo todo, porque sabemos de la pluralidad” concluyó. Sin embargo, pese a todas las cosas buenas con las que comenzó a trabajar la nueva legislatura, todavía queda pendiente este viernes hasta la medianoche, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratifique o revoque la resolución de su sala regional, que le devolvió las dos plurinominales a MORENA. Atención.

EL MEJOR SENADOR DE GUERRERO.

Uno de los principales dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, el Maestro Julio César Aguirre Méndez, ha sido el mejor Senador de la República que ha representado al Estado de Guerrero en la cámara Alta. Cuando Lázaro Mazón solicitó licencia para separarse de la Senaduría, Julio César asumió el cargo, ocupándolo del 2010 al 2012.

Su primera acción fue programar la agenda legislativa de su fracción. En el 2010 construyó el grupo de Agenda Alternativa para Andrés Manuel López Obrador como Presidente Legítimo, cuando AMLO militaba en el PRD. En esta acción fue acompañado por el famoso Padre Solalinde. Por otra parte, Julio César propuso y logró que se aprobara la Ley de Emigración, que no tenía México. Fue promulgada en forma oficial por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojoza.

En el marco de sus acciones por Guerrero, el Senador Aguirre Méndez logró que se aprobara en la cámara alta su ley para la creación de los Festejos por los 200 años de los Sentimientos de la Nación, que fue aprobada por consenso. Dicha ley proponía que los tres poderes federales con sus titulares, entre ellos el Presidente de la República, asistieran a los festejos del Bicentenario. Sin embargo, por politiquerías de otros Senadores y Diputados federales como el Jaguar y Manuel Añorve, se bloqueó la Ley, con lo que le fue negado a Chilpancingo crecer a nivel nacional, por la importancia histórica del Congreso de Anáhuac.

Julio César propuso también una ley para la regularización de las Casas de Empeño, porque operaban en forma irregular y muchas se dedicaron al lavado de dinero. La Ley fue aprobada y se logró regular dichas empresas, especialmente en el número de permisos para operar, que eran en esos momentos más de 2 500.

En la segunda entrega comentaremos sobre el resto de las acciones que realizó el senador Julio César Aguirre Méndez, Chilpancingueño por adopción, que quiere al Estado de Guerrero; es promotor de tiempo completo del Partido de la Revolución Democrática y una de las mentes más lúcidas en el entorno político de ese partido.

VUELVE EL CASO AYOTZINAPA.

Muchas críticas se vertieron ayer en los medios, por organismos de Derechos Humanos contra el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien en un spot reiteró que, en su convicción, los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos, fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros de un grupo delictivo.

Obviamente, los padres de estos jóvenes mantienen la esperanza de encontrarlos con vida. Quienes manipulan el movimiento quieren seguir lucrando con los desaparecidos, con fines perversos y para llevar más dinero a sus bolsillos personales. Sin embargo, la mal llamada Verdad Histórica tiene el 95% de veracidad en lo que asegura.

Simplemente hay que referirnos a lo que establecieron los miembros del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), cuyo dictamen asegura que los estudiantes de Ayotzinapa se robaron de la central camionera igualteca, un autobús que partiría a Chicago, llevando un cargamento de droga (Goma de Opio), propiedad del grupo delictivo Los Guerreros Unidos. Junto con miembros de la policía preventiva de Iguala, capturaron a los estudiantes y los llevaron al basurero de Cocula.

Luego de asesinarlos, comenzaron a quemarlos con gasolina, diésel y los productos plásticos del basurero. Expertos de la UNAM aseguran que era imposible incinerar a los 43 jóvenes. Obviamente no los incineraron; solo los quemaron para romper los cuerpos, echarlos en bolsas y tirarlos en el río, buscando que se los llevara la corriente hasta el océano pacífico.

Lamentablemente, la PGR y su titular, se precipitaron al dar a conocer los resultados de la investigación, sin perfeccionar la averiguación previa, y por eso nadie le creyó. Han pasado más de cuatro años y los jóvenes no aparecen por ninguna parte, lamentablemente, no volverán con vida al seno familiar. Urge que se concluya con la investigación.

manueltello2002@yahoo.com

Comments

comments