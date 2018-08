31-08-2018

MORENA EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

José Avilés Cuevas.

Buen día mis queridos y amables amigos, lectores críticos y detractores.

Se fue agosto, llega el mes patrio y noveno en la secuencia anual, estamos a treinta días del cambio de la Administración Municipal.

Bueno a lo nuestro:

El día de ayer miércoles 29 de agosto, vi la toma de protesta en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, personas eufóricas, echando porras para AMLO y sintiendo que apagan la lumbre a resoplidos.

Sonreí, y me pregunté a mí mismo:

¿Cuánto tiempo les durara la euforia?

Realmente, ¿Cuántos Diputados tendrán la capacidad para desempeñar su papel al interior de ese recinto?

Bueno; también no toda la culpa no es de ellos, es de los partidos políticos y de los hombres políticos que han estado ahí, y que convirtieron ese Recinto en la Cueva de Ali Baba.

A todo esto, y los partidos de oposición ¿qué dicen? ¿Qué están haciendo?

Son una oposición muy disminuida en las Cámaras.

El PRI, su dirigente era la Secretaria General, pidió aplicar la Prelación y se convirtió en la Presidenta del Partido a nivel Nacional, ha hecho declaraciones con cordura, asumiendo la responsabilidad de su partido en el proceso electoral pasado, los resultados adversos le han servido para hablar sin tapujos de la problemática del partido.

Algunas voces soterradas, han criticado su llegada a la Presidencia, pero; después de la derrota estrepitosa, quien va a objetar a la hija de José Francisco Ruíz Massieu y sobrina de Carlos Salinas de Gortari, de quien se dice es la máxima autoridad en el tricolor.

En nuestro Estado, Guerrero puede pasar lo mismo; si el Presidente actual Huicochea, renuncia a la Dirigencia, lógico sería que por prelación llegue Gaby Reséndiz a la Dirigencia Estatal.

El propio Enrique Peña Nieto, Presidente de la Republica ha declarado que seria sano que desapareciera el PRI y apareciera con otras siglas.

Así lo hicieron hace ya muchos años cuando desapareció el PNR.

En el PAN está más difícil la situación; ahí necesitan una operación cicatriz muy delicada, la salida de Margarita Zavala, el enojo o molestia del PANISMO tradicional contra las decisiones del pasado candidato a la Presidencia de la Republica, los nombramientos actuales, en fin, tendrán que trabajar mucho para volver a unir al partido.

El PRD: ese está en peligro de extinción, las malas decisiones de los Chuchos en los últimos años dieron al trate con el partido, la salida de AMLO, la deserción de varios cuadros importantes, aunque en Mi Opinión, se fueron los que acostumbran gozar de las mieles del poder, léase, Encinas, Padierna, Pablo Gómez, Martí Batres y todos los que acostumbran saltar de puesto en puesto, los chapulines de la izquierda.

¿MORENA? Ahorita está en el poder, serán tres años de comodidad para AMLO, el Congreso y el Senado con mayoría, el problema comenzará para las elecciones intermedias, dentro de tres años, para entonces los partidos de oposición ya se habrán medio recompuesto y la mayoría ya no será apabullante.

Mientras tanto AMLO seguirá con su proyecto político durante seis años, muchos pensaran en una reelección, yo difiero, para el 2024 AMLO tendrá setenta años de edad, con un desgaste físico tremendo, por la edad se me hace difícil que pudiera buscar una reelección, sin embargo, viendo la gente de su circulo cercano, puede uno medio adivinar quien o quienes están con posibilidades de ser los ungidos dentro de cinco años.

A López Obrador no le gusta tener demasiado cerca a colaboradores inteligentes, por eso los tiene en el segundo circulo, tal es el caso de Marcelo Ebrard y/o Ricardo Monreal, ni a Tatiana Clouthier, menos a Yeidkol Polensky.

Creo que su Delfín para dentro de seis años, de acuerdo al trabajo que haga en la Ciudad de México, será Claudia Sheinbaum, de no ser ella será o Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard.

Espero no equivocarme.

