30-08-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

NO HABRÁ COMPETENCIA DESLEAL

Luego del excelente discurso que pronunció en la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), representando a los catorce mandatarios estatales priístas, y ante el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Héctor Astudillo Flores retornó a Chilpancingo con una buena noticia.

En el marco de su discurso, Astudillo manifestó a AMLO que su gobierno contará con todo el apoyo de los Gobernadores en las iniciativas que pretende emprender, a partir del primero de diciembre. Expresó que los mandatarios priístas serán una oposición constructiva, receptiva, pero propositiva en los asuntos prioritarios. Reiteró su disposición a trabajar unidos con el Gobierno federal en las iniciativas como la descentralización de las Secretarías federales hacia los Estados.

Astudillo Flores mostró el apoyo de los Gobernadores hacia iniciativas de López Obrador, como el enfoque social al presupuesto, la elaboración de una nueva estrategia para combatir la inseguridad, la consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional, etc..

Sin embargo, en lo relativo a los “Súper Delegados”, Astudillo Flores expuso que su trato (de los Gobernadores) con el Gobierno federal, será siempre constructivo y respetuoso; pero siempre de forma directa con su titular, y con los integrantes de su gabinete, con quienes buscarán mejorar la coordinación, el entendimiento y el trabajo en beneficio de la sociedad.

La buena noticia resultante de esa reunión, dijo Astudillo Flores, es que el Presidente electo López Obrador, aseguró a los miembros de la CONAGO que los Coordinadores estatales no se enfrentarán ni competirán con ellos. Se van a encargar de darle seguimiento a los programas sociales con actitud alejada de la prepotencia y coordinados con los Gobernadores, expuso AMLO. Ya veremos y diremos.

SEÑALAMIENTOS INFUNDADOS CONTRA JZSB

Mediante un comunicado, el Fiscal General de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, rechazó en forma rotunda los señalamientos e insinuaciones que hiciera en su contra Samuel Muñúzuri Lee, viudo de Pamela Montenegro del Real, conocida como “La Nana Pelucas”, quien fuera asesinada en Acapulco el pasado 5 de febrero.

El viudo señaló en algunos medios como Milenio, que el Fiscal pudiera estar filtrando datos de sus declaraciones y lo liga a posible grupo criminal, sin presentar prueba alguna, buscando presionar a las autoridades con estos señalamientos. En su comunicado, Zuriel de los Santos exige a Muñúzuri que presente la denuncia y sus pruebas ante la PGR y explique el origen en su caso.

El Fiscal se ha reunido en diversas ocasiones con su acusador para informarle de manera personal cómo va la investigación sobre el crimen de La Nana Pelucas. Esto no sucedía antes de que asumiera el cargo. De los Santos Barrila reafirma su voluntad de seguir atendiendo a Muñúzuri Lee; pero no acepta de ninguna manera los señalamientos hechos en su contra, basados en simples dichos irresponsables.

Desde que Jorge Zuriel de los Santos tomó las riendas de la Fiscalía General del Estado, la dependencia ha sufrido cambios positivos que no se notaban con el anterior Fiscal. Hoy el número de cumplimiento de órdenes de aprehensión se ha elevado considerablemente, logrando éxitos en la solución de importantes casos. El prestigio del joven Fiscal es bien valorado ante la sociedad, por lo que señalamientos infundados y hechos de mala fe, como los del viudo de Nana Pelucas, no le afectan en lo absoluto.

EVODIO Y SUS METIDAS DE PATA.

De manera sorpresiva, pero motivado seguramente por los grandes problemas presupuestarios que enfrenta el municipio de Acapulco, su alcalde, Evodio Velázquez Aguirre, se subió al ring para pelear contra el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores. En diversos medios nacionales y con video en las redes sociales, acusó al mandatario estatal de que está manipulando desde Casa Guerrero, una campaña de desprestigio en su contra.

Obviamente, Astudillo no se subió al ring, haciendo caso omiso a estos señalamientos del corrupto alcalde acapulqueño, quien dejará un grave quebranto financiero a la próxima administración y podría ser objeto de un juicio por desviación de recursos, corrupción, entre otros delitos.

Si Acapulco no se cayó al precipicio en los últimos tres años, fue precisamente porque el Gobernador puso toda su atención en nuestro bello puerto: construyendo obras importantes, recuperando eventos de nivel nacional e internacional, invirtiendo en reparación y mantenimiento de la infraestructura turística, apoyando siempre al Ayuntamiento para resolver muchos problemas presupuestarios, etc..

Es por eso que el Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, afirmó que con sus declaraciones irresponsables, Evodio no ha sabido valorar la mano amiga del Gobernador, quien ha logrado atraer nuevos vuelos, convenciones, más cruceros; ha pagado adeudos pendientes de otras administraciones estatales, etc.. Coincidió con escalona el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, quien aseguró que el Gobernador ha promovido la inversión en Acapulco.

Calificó como una mentira que haya violencia política contra Evodio, añadiendo que al edil porteño le faltó capacidad para hacer un buen gobierno. Los priístas dijeron que Velázquez Aguirre tendrá que dar cuenta a las autoridades correspondientes, de los desvíos millonarios de su gobierno, que es el peor que ha tenido Acapulco. Punto.

manueltello2002@yahoo.com

