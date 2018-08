30-08-2018

Por Salomón García Gálvez

¿OTRA MAFIA DEL PODER?

No sólo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) teme que se forme una “nueva mafia del poder” que encabecen los próximos 32 súper delegados federales en el país, sino que ya existe cierto desencanto en sectores de la sociedad por la forma en que conforma su gabinete el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Cohabitará con sus ex enemigos.

La dirigencia estatal del PVEM externó su temor porque se forme una nueva “mafia en el poder”, en referencia a que el presidente electo AMLO se convierta en el nuevo súper capo (de la política) junto con los 32 súper delegados federales. La anterior “mafia en el poder” la integraban los políticos más encumbrados del PRI, cuyas cabecillas son los ex presidentes de la era priista.

Por otro lado, a un gran segmento de la ciudadanía no le agradó que el presidente electo AMLO anuncie que los militares – Sedena y Marina- no regresen a sus cuarteles, sino que continuarán en las calles combatiendo al crimen.

Tal anuncio hecho por AMLO pudiera tener su justificación por la casi inoperancia de las policías municipales a nivel nacional y por el crecimiento inusitado del crimen.

Existe otra cuestión que no gustó nada a la población: Que los precios de los combustibles sigan a la alza; la gasolina más cara -Premium- ayer llegó a los 21 pesos por litro. Por cierto, los empresarios de la gasolina en muchos casos no dan completos los litros a los consumidores.

Lo que la gente quiere ver son resultados y buenos anuncios del presidente electo AMLO. Si el mandatario nacional AMLO incumple sus promesas de su exitosa campaña, vendrá el desencanto y la desilusión entre la población mexicana.

A casi dos meses de que AMLO ganó la presidencia de la República ya se vislumbran actos de estúpida arrogancia, prepotencia y altanería no solo de ciertos diputados –locales y federales-, sino también de senadores y presidentes municipales. Todos estos no ganaron casi nada; quien los hizo triunfar fue su líder AMLO. Se resisten asimilarlo.

Varios ex candidatos ni campaña hicieron; sólo se beneficiaron del efecto -Tsunami- AMLO. De eso no están conscientes quienes ahora ostentan cargos de elección popular, pues pretenden avasallar igual como lo hizo el PRI durante el reinado tricolor que duró más de siete décadas.

Panistas y perredistas también han adoptado tal actitud cuando tienen el poder, pero éste es efímero; a cada capillita le llega su día. Ahora el poder lo tiene el partido Morena, pero no totalmente, pero eso no es sinónimo de avasallamiento pues la radiografía política de cada entidad es distinta:

-En Guerrero, el partido Morena no ganó la mayoría de los 80 municipios ni distritos locales y federales, lo cual habla de que los guerrerenses son plurales y en ciertos casos votaron por las personas, no por los partidos políticos.

Por otro lado, si durante el mandato de AMLO se le siguen pagando millonarias pensiones a los ex presidentes –priistas y panistas- la ciudadanía reaccionará de manera negativa contra el mandatario nacional, y esto se reflejará en las no tan lejanas elecciones del 2021.

Formado en la escuela política del PRI, del que renunció cuando la Nomenclatura tricolor no lo hizo candidato a gobernador de Tabasco, AMLO deberá reflexionar con mucho cuidado si con sus nombramientos, actos y reacomodos estaría formando una “nueva mafia en el poder”, casi similar a la era priista.

De erigirse una “nueva mafia en el poder” (encubierta), AMLO desataría la condena de la opinión pública nacional; se echaría en contra a varios sectores de la sociedad como los empresarios, la iglesia católica, los maestros y muchos otros más.

No le perdonarían a AMLO que construya y haga lo mismo que tanto combatió: La “nueva mafia en el poder”; y que él se convierta en el “jefe de jefes” o el capo mayor de todos los capos.

AMLO está a tiempo de corregir el camino trazado y meter en cintura a los 32 súper delegados que nombrará en el país y que ya se sienten con poderes plenipotenciarios… ¡Cuidado!… Punto.

