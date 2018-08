28-08-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

ASTUDILLO: TRATO DIRECTO CON AMLO

Fue claro y contundente el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, al hablar a nombre del bloque de 14 mandatarios priistas del país ante el presidente electo Andrés Manuel López Obrador: “El Pacto Federal no conoce autoridades intermediarias”, aseveró el mandatario estatal.

El presidente electo AMLO se reunió ayer con la totalidad de gobernadores priistas donde éstos acordaron que el único orador fuese el de Guerrero, Astudillo Flores, quien dirigió un mensaje de compromiso para trabajar en coordinación con el Ejecutivo nacional.

El mensaje del gobernador guerrerense no fue radical sino de buenas propuestas donde demandó que los funcionarios federales que nombrará AMLO nunca vayan a sustituir a las autoridades democráticas electas, pero que tampoco se enfrenten.

En reiteradas ocasiones el gobernador Astudillo Flores remarcó a AMLO el respeto republicano, al federalismo y la división de poderes. El mandatario guerrerense pronunció excelente mensaje y fue muy felicitado por sus 13 homólogos y hasta por AMLO.

Ante la casi inminente designación de un Coordinador General del gobierno federal para cada uno de los 32 estados del país, el gobernador de Guerrero Astudillo Flores fijó postura a nombre de los 14 gobernadores priistas y pidió trato directo con el presidente AMLO y con su gabinete federal.

En la reunión ente AMLO con gobernadores se trataron importantes temas como: Presupuesto y gasto público, seguridad, comunicaciones, nuevo aeropuerto, defensa del federalismo republicano, combate a la corrupción y cómo enfrentar y erradicar la pobreza.

Lo cierto es que el presidente electo AMLO no va regresar a los militares a sus cuarteles sino que éstos seguirán en las calles.

“Militares y marinos son la única opción para enfrentar la amarga realidad de inseguridad y violencia”, dijo AMLO.

-La policía federal no está preparada para sustituirlos y las policías estatales y municipales tampoco cumplen su responsabilidad- insistió AMLO.

Mientras tanto, la gasolina sigue subiendo de precio, cuyo costo por litro ayer casi llegaba a los 21 pesos. Mientras los combustibles siguen a la alza, AMLO se queda callado.

Dijo que cuando asumiera el cargo de presidente constitucional bajaría el precio de los energéticos y frenará el alza a los precios de la canasta básica. ¿Cumplirá?

Lo cierto es que varias de las promesas que AMLO hizo en campaña no las podrá cumplir y entonces vendrá lo inevitable: La decepción y desilusión entre la población mexicana que masivamente votó por el tabasqueño. ¡Aguas!

SAMUEL MUÑUZURI, IRRESPONSABLE.

Muy mal se exhibió en medios y redes sociales el ciudadano Samuel Muñùzuri Lee, viudo de la blogger, Pamela Montenegro Real -Nana Pelucas- porque sin pruebas a la mano ni nada, acusó al Fiscal General del Estado (FGE) Jorge Zuriel de los Santos de filtrar información y de vínculos con un grupo delincuencial.

Totalmente irresponsable Muñùzuri Lee, quien siempre ha sido atendido personalmente por el titular de la Fiscalía, De los Santos.

De manera profesional el titular de la FGE no aporta datos ni informes sobre las investigaciones relacionadas con el crimen de la youtuber, Pamela Montenegro -Nana Pelucas-. Existe secrecía en casos de asesinatos, cuando éstos son investigados.

El titular de la FGE no sólo rechazó falsas acusaciones en su contra sino que exigió al señor Samuel Muñùzuri, que acuda ante la PGR para que aporte pruebas de la denuncia que hizo ante un medio nacional (Milenio).

El día que dos sicarios acudieron al restaurante para ejecutar a la blogger Montenegro -Nana Pelucas- su esposo Muñùzuri Lee al parecer se encontraba presente. Puede aportar información sobre los hechos no solo ante la FGE sino ante la PGR.

Lo más probable es que el viudo de Nana Pelucas, ha sido muy mal asesorado, es protagónico y tiene la intención de presionar con fines inconfesables, pero comete el error al acusar falsamente al titular de la FGE, De los Santos Barrila, un profesional que cumple su trabajo al pié de la letra.

Prueba de ello, es que a en el último medio año la FGE ha dado fuertes golpes a la delincuencia organizada y desorganizada, previene el delito y ha logrado la captura de casi un 40% de delincuentes, cuyas condenas alcanzan más de 50 años, sobre todo homicidas y secuestradores…Punto. salomong11@yahoo.com.mx

