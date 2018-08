23-08-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

CAMPEONES DEL CINISMO

No hicieron ningún trabajo trascendente, no cumplieron promesas de campaña; mintieron, robaron y traicionaron (a sus municipios que aún gobiernan).

Nos referimos a ciertos alcaldes de Guerrero. Particularmente dos de ellos: Evodio Velázquez Aguirre, de Acapulco, y Marco Antonio Leyva, de Chilpancingo.

Evodio, encabeza la lista de alcaldes con mayoría de puntos negativos durante su fallido trienio donde resaltan los peores eventos.

El munícipe de Acapulco nunca hizo ninguna obra de relevancia en el puerto. Esa comuna destaca por incurrir en actos de corrupción, indolencia, apatía, saqueo y sangrienta inseguridad.

A través de las redes sociales acusan y denuncian al alcalde de Acapulco de todo: de convertirse en multimillonario que ahora vive en el aburguesado y exclusivo asentamiento Las Brisas.

¿De dónde sacó el dinero? Saquen conclusiones. Ya se habla de un faltante cercano a los dos mil millones de pesos, en las arcas de la comuna. El responsable es Evodio; tiene otros cómplices.

Pero no sólo trasciende en redes los actos de corrupción perpetrados por el alcalde de Acapulco, sino también por sus parientes y más cercanos.

En la recta final de su periodo, Evodio tiene el repudio generalizado de la enorme plantilla de trabajadores en la mayoría de las áreas.

Antes de despedirse por la puerta trasera, el edil de Acapulco ordenó basificar a más de 300 trabajadores que no cuentan con méritos, antigüedad ni el perfil, atropellando legítimos derechos de otros empleados. Hasta venta de plazas hubo. Una verdadera burla.

A estas alturas Evodio Velázquez Aguirre, ya no cuenta con ningún consenso entre la población de Acapulco; lo repudian junto con toda su comuna.

Sin embargo, todavía anda cegado de poder y pretende continuar su carrera política dentro del PRD, que ilusamente pretende dirigir. A Evodio no le bastó que el PRD haya perdido la alcaldía de Acapulco. A él le atribuyen la derrota en el puerto.

La gente ya no votó por el PRD que encabezó el frente junto con el PAN y el MC, por la pésima y corrupta administración municipal de Acapulco.

LA CAPITAL: ABANDONO TOTAL.

La comuna capitalina tampoco emprendió ninguna obra de relevancia en Chilpancingo, debido a que el alcalde Marco Antonio Leyva (MAL) dedicó todo su tiempo a atracar las finanzas y engañar a la gente.

Mucha basura acumulada en las calles, miles de baches sin tapar, inseguridad latente, asesinatos en pleno centro de la ciudad, falta de luminarias, escasez de agua entubada e invasión de arterias, es lo que distingue a Chilpancingo, la peor capital del país; la peor evaluada nacionalmente y la más horrible para vivir.

El alcalde MAL (Marco Antonio Leyva), poco y nada le importa que el municipio de Chilpancingo tenga tantas carencias y pésimos servicios municipales.

A MAL, sólo le importa engordar su cochinito ($) y todo parece indicar que la carrera política de este farsante (de la política) llegó a su fin. MAL es tan cínico, que es capaz de ir a postrarse a los pies de AMLO, para que lo incorpore a Morena.

Adela Román Ocampo y Antonio Gaspar Beltrán, alcaldes electos de Acapulco y Chilpancingo, recibirán sendas comunas con muchos problemas económicos, administrativos y laborales.

Evodio Velázquez Aguirre y Marco Antonio Leyva Mena, dejarán las comunas de Acapulco y Chilpancingo en la quiebra total y con enormes deudas, pero además con flotillas de “aviadores 15-30”. (Cobran sin trabajar).

Desde el Congreso Local los próximos diputados pueden exigir que se practiquen auditorías externase integrales a las comunas de Acapulco y Chilpancingo; de los periodos que corresponden a Evodio Velázquez y Marco Antonio Leyva, para que se les finquen responsabilidades. ¿Habrá impunidad?

Ambos alcaldes tienen muchas similitudes: son farsantes, demagogos y corruptos. Mintieron, robaron y traicionaron… ¡Son los campeones del cinismo en Guerrero!

Los dos, Evodio y MAL son un pésimo ejemplo para el resto de los 79 presidentes municipales del estado de Guerrero, y también para los que entrarán en funciones a partir del primer día de octubre del presente año… Punto.

