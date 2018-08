22-08-2018

En mi opinión

LA SITUACION POLITICA ACTUAL EN TAXCO.

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos amigos, lectores y críticos, estamos inmersos en la penúltima semana de agosto, el octavo mes de este año, cada día se ve más cercana la culminación de este 2018.

El día de ayer martes 21 de agosto viajé a la Capital de nuestro Estado, casualmente viajé acompañado por un excelente amigo, Alex Gómez Sotelo, reconocido periodista Taxqueño, sirvió el viaje para comentar los aconteceres políticos taxqueños, escuche sus puntos de vista, el escucho los míos y así transcurrió el viaje.

Les comento esto porque uno de los puntos que traté fue el de la situación política de los partidos políticos en Taxco.

En Mi Opinion en Taxco el PRI, necesita una enorme cirugía para volver a recomponerse.

Los cuadros actuales políticos del PRI con excepción de uno ya están muy desgastados, el otrora poderoso TUCOM ya casi esta disuelto, ya no tiene peso político, está en extinción, veamos.

Manolo Saidi ya no está ahí.

Antelmo Alvarado, ya está senil, ya está abdicando al poder.

Álvaro Burgos, ya casi no participa, el solo va a las maduras.

Salomón Majul G. está por terminar su gestión legisladora y solo se le ve una vela prendida, pero tendrá que estar en Campaña (la banca) tres años.

Flor Añorve O. después de la derrota obtenida el pasado primero de Julio, tendrá que estar un tiempo analizando su situación política en Taxco, tendrá que echarle como dicen los AA “tolerancia y humildad” para volver a posicionarse.

El único líder priista que continua es Omar J. Flores Majul, deben considerarlo el primer priista Taxqueño, desde el Congreso del Estado, querrá manejar el priismo local, pero deben poner un dirigente Municipal, que cumpla con las expectativas del partido.

En Acción Nacional, las cosas son un poco mas fáciles, el Dirigente actual es el Regidor electo Andrés Bahena Montero, solo que el primer panista del Municipio es el Presidente Municipal electo y este tendrá que poner un dirigente municipal acorde a su forma de pensar y actuar para poder generar trabajo partidista con miras al próximo proceso electoral.

En el PRD la situación es un poco más complicada, la deserción de militantes con destino a MORENA fue significativa, de hecho, PRD se quedó con menos de la mitad de militantes.

Posiblemente algunos regresen, cuando vean que MORENA es solo una quimera.

Pero: ¿y las tribus que conformaban el PRD?

En el pasado proceso electoral solo vi en campaña a Carlos Arciniega, posiblemente por ser el Presidente de ese Instituto Político, no vi a su hermano Pepe, no vi a Juvenal Peña, no vi a Servando Cambray, vi a Rubén González, posiblemente porque una integrante de su grupo fue candidata a Regidora, tampoco vi a Crescencio Fitz, a muchos viejos perredistas no los vi.

El Grupo de Miguel Rodríguez ahí estuvo, porque su hija Thalía fue candidata a Sindica, y el primer regidor también es de esa tribu. Puso y echo toda la carne al asador, pero la votación que obtuvo no es significativa de un instituto político como el PRD, tan es así que a los pocos días perdió la Comisaria de Tlamacazapa.

Los demás partidos políticos de Taxco, no los veo, MORENA fue Flor de un día, el Verde es socio minoritario del PRI y ya.

Y a propósito del viaje a Chilpo, el buen Alejandro me presentó a un Diputado del PRD, se llama Perfecto Rosas, es un joven de buen trato, jovial, con los pies bien puestos en el piso, platicamos del PRD, de lo que espera, de lo que quieren, de los que se fueron, de los que se quedaron, de los que se hicieron de ladito, le gusta hablar, pero también sabe escuchar y eso es bueno.

Recordé hace algunos ayeres, mi buen amigo Hugo Figueroa acompañó a la gente de Tehui a una reunión con el Diputado Celestino Cesáreo Guzmán, Diputado por el PRD, fuimos a Chilpancingo al Congreso, lo noté sobrado, altanero, soberbio, nos bateó y ahí quedo la situación.

Este joven lo noté diferente, accesible y de buen trato, terminé por invitarlo a venir a Taxco, quedo formalmente que Alex sería el conducto, nos hizo el favor de llevarnos a la terminal, abordamos el autobús y nos regresamos a este Taxquito de todos mis amores.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

Por favor, no olviden que esta es tan solo Mi Opinión.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

