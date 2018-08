22-08-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

ENCUENTRO INSTITUCIONAL

Durante una visita realizada a la capital del país, el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, sostuvo un encuentro con Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima Secretaria de Gobernación, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Durante el encuentro, que se desarrolló en un ambiente de cordialidad y sana convivencia, Astudillo Flores expresó a Sánchez Cordero su total disposición para trabajar en forma coordinada, para consolidar avances en el Estado de Guerrero.

Olga Sánchez se desempeñó como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante veinte años (1995-2015). Finalmente, el Gobernador de Guerrero le reconoció a la jurista por su amplia trayectoria, ya que fue la novena mujer en ocupar un sillón de Magistrada, y la primera mujer Notaria Pública en el Distrito Federal. Sánchez Cordero agradeció la visita de Astudillo Flores y reiteró que como Secretaria de Gobernación, trabajará de común acuerdo con el Gobernador del Estado, buscando el beneficio del pueblo de Guerrero.

LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS.

De manera categórica, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, hizo un exhorto a los Presidentes municipales aún en funciones, y a los ingresarán en octubre, para que cumplan con su obligación de mantener la seguridad y se prevenga el delito en sus municipios; porque pareciera que se la quieren dejar al Gobierno estatal y a la federación.

La Fiscalía General del Estado es una institución que persigue al delito cuando ya ocurrió, por lo que corresponde a los Presidentes municipales prevenir estos hechos. “Yo creo que hay que preguntarle a los Alcaldes cómo está su policía preventiva municipal”, dijo el Fiscal. Recientemente ocurrió una balacera en pleno centro de Chilpancingo que provocó la muerte de una conocida enfermera y el pánico generalizado.

Sin embargo, no había ningún policía preventivo cerca de donde ocurrieron los hechos. Diversas personas responsabilizaron a la Fiscalía General, pero legalmente la omisión o falta de seguridad en este caso, corresponde por completo al Ayuntamiento capitalino y a su policía preventiva.

Por otra parte, el Fiscal General Jorge Zuriel informó que desde el pasado 15 de mayo, cuando fue designado por el Congreso local, se ha hecho una reestructuración interna profunda, fortaleciendo el área de la capacitación. En tres meses de trabajo, 600 agentes del Ministerio público, Peritos, y policías Ministeriales han sido capacitados en el nuevo Sistema Penal acusatorio. Se ha incrementado en forma sensible el número órdenes de aprehensión, fortaleciendo la coordinación con el Sistema pericial.

EL DISCURSO DEL CINISMO.

Con un discurso cargado de cinismo y prepotencia, la ex dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, se presentó ante la opinión pública, luciendo un aspecto de mucha salud, por lo que se sospecha que la enfermedad que aludió para ser puesta bajo resguardo domiciliario, es otra de sus muchas mentiras.

Luego de 24 años de haber “lidereado” al sindicato más grande del país, Elba Esther justificó su gran fortuna económica, argumentando que fue herencia de su señora madre, también maestra normalista, de la cual no se sabe cómo diablos pudo juntar con su sueldo de Maestra, 457 millones de pesos para cuatro empresas de su propiedad. Sin embargo, este dinero no es nada, comparado con todo lo que Elba Esther se llevó a sus bolsillos medrando con las cuotas de un millón 500 mil Maestros.

Para nadie es un secreto, que la corrupta ex lideresa magisterial logró su liberación gracias a las gestiones que hizo a su favor la ex Magistrada Olga Sánchez Cordero, ante sus colegas de la Suprema Corte de Justicia, manejando un acuerdo para que a estos no se les reduzcan sus grandes salarios y prestaciones. La misma Olga lo dijo dos días después: El Sueldo de los magistrados no se puede reducir.

La estrecha relación existente entre Andrés Manuel López Obrador con la liberada tampoco se puede ocultar, sobre todo porque familiares muy cercanos de Elba Esther trabajan con AMLO, desde hace tiempo. El resto no es difícil de deducir.

En su discurso, Elba Esther Gordillo casi casi dijo que todo fue un pacto para ser liberada, cuando mostró un documento y expuso que “era el que justificaba judicialmente EL ACUERDO”. Enseguida, señaló enfática que logró su libertad, y la Reforma Educativa se ha derrumbado. Esto es falso desde luego. La reforma solamente puede derrumbarla el Congreso federal, no el Presidente de la República, aunque tomando en cuenta que AMLO tiene mayoría de su partido en las dos cámaras, se puede derogar dicha reforma, pero su próximo Secretario de Educación afirmó que no será así.

Durante su encuentro con Peña Nieto, buscando romper con la versión de que liberó a la ex lideresa magisterial, López Obrador afirmó que Elba Esther no formará parte de su gabinete. Esto puede ser cierto, porque en realidad la intención es que la corrupta ex funcionaria sindical regrese a dirigir al SNTE. Ella misma lo manifestó en todo su discurso.

Lamentablemente para ella, Los maestros institucionales no la quieren ver ni pintada, por las grandes fechorías que cometió durante su largo reinado sindical. Los que militan en la CNTE mucho menos sienten algo positivo hacia esta mujer. Si López Obrador insiste en imponerla nuevamente al frente de los maestros sindicalizados, encontrará muchas protestas y manifestaciones de inconformidad, que pueden afectarle en su propio prestigio personal. Atención.

